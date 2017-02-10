10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:31Güneş 07:58Öğle 13:25İkindi 16:12Akşam 18:39Yatsı 20:00
    • 19°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 88.162 -0.75
  • Altın: 145,658 -0.14
  • Dolar: 3,6961 0.38
  • Euro: 3,9252 0.03

Sertab Erener'in vapur konseri kurgu mu?

»
Sertap Erener'in Kadıköy-Beşiktaş vapurunda 'tesadüfen sokak çalgıcılarıyla karşılaşıp' şarkı söylemesinin tamamen kurgu olduğu ortaya çıktı.
Sertab Erener'in vapur konseri kurgu mu?
Sertab Erener'in vapur konseri kurgu mu? Sertab Erener'in vapur konseri kurgu mu? Sertab Erener'in vapur konseri kurgu mu?

Kadıköy-Beşiktaş vapurunda geçen günlerde dinleti yapan müzisyenlere Sertab Erener eşlik etmiş, yolcular Erener’le birlikte "Yanarım" isimli şarkısını söylemişti.

Vapurda çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, olayla ilgili yeni bir iddia ortaya attı. 

İşte Tezel'in o yazısı:

Kadıköy-Beşiktaş Şehir Hatları vapurunda geçtiğimiz günlerde sokak çalgıcıları bir anda karşılarında Sertab Erener'i görünce ünlü sanatçının 'Yanarım' adlı şarkısını çalmaya başladı.

Vapurdaki yolculara ses tanıdık geldi, şaşkınlıkla 'Yoksa bu Sertab mı' dediler ve sonra mutluluktan havalara uçup ona eşlik ettiler.

Sertab, yolcuların söylediği İzmir Marşı'na da eşlik edince kalabalık iyice coştu. Sosyal medyaya düşünce görüntüler paylaşım rekoru kırdı, herkes 'Helal olsun işte halkın sanatçısı' dedi.

ÖNCEDEN HAZIRLANDI

Ama bu olay sanıldığı gibi doğaçlama gelişmedi, Sertab vapurda tesadüfen sokak çalgıcılarıyla karşılaşmadı. Bu olayda geçen tüm detaylar bir prodüksiyonun ürünüydü. Sertab, günler öncesinden o vapurda ve o saatte bir proje için orada olacağının toplantısını yetkililerle yapmıştı. Hatta vapurda seslendirilecek 'Yanarım' şarkısı için bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den izin alınmıştı.

Vapurun kalkmasına saatler kala Erener; saç, makyaj ve styling için hazırlıklar yapmaya başlanmıştı. Sertab'ın ekibinden profesyonel iki kişi çekim ve kayıt yapmak için hazırdı.

Kamera grubu o kadar hazırdı ki, monopod (Fotoğraf makinesi ve küçük kameraların üzerine takıldığı tek bir çubuktan oluşan ayak düzeneği) bile çekimde kullanılmıştı. 'Nasıl olur, sosyal medyaya düşen görüntüler cep telefonu kaydı' demeyin. Sertab'ın vapur performansının bir de profesyonel çekim kaydı var.

Evet, günlerdir büyük bir hayranlıkla izleyip konuştuğunuz o görüntüler Sertab'ın abisi ünlü reklamcı Serdar Erener'in de içinde olduğu sokak çalgıcılarını da kapsayan bir proje aslında. Ekimizin birinci sayfasındaki fotoğraflar her şeyi anlatıyor.

Proje hakkında henüz detaya ulaşamadım ama Sertab'ın kendi Youtube kanalında kullanmak üzere sokak çalgıcılarıyla ilgili bir çalışması olduğu iddia ediliyor.

Bu sanatçının PR için yapılmış bir halkla bütünleşme projesi de olabilir. Belki de bu görüntüler Serdar Erener'in ajansına bağlı bir reklamda kullanılacak.

ÇALGICILAR ZARARDA

Bu arada Sertab'a eşlik eden sokak çalgıcıları ise Ateş Band grubu. Para topladıkları kutuda fazla bozukluk yoktu, herhalde 10-15 lira topladılar, normalde bir seferde 30-35 lira topluyorlar.

Eğer Sertab'ın ekibinden bir ücret almadılarsa bu işten tek zararlı onlar çıktı. Projenin ne olduğu şimdilik o kadar da önemli değil. Bir prodüksiyonun parçası olsa da vapurda yaşananlar yine de güzel. Ancak bu güzelliği; her şeyin önceden planlanmış olması, profesyonel bir ekibin işin içinde olması bozuyor.

Keşke sanatçının basın danışmanı bunun bir proje olduğunu açıklasaydı. Samimiyet kalmadı, büyü bozuldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TSK en büyük kaybı 'geçici karargahlarda' verdi!TSK en büyük kaybı 'geçici karargahlarda' verdi!El Bab'da çatışmalar sürerken bölgeden gelen bilgilere göre; TSK en büyük kaybı oluşturulan geçici karargahlara yapılan intihar saldırıları sonucu verdi.
Sertab Erener'in vapur konseri kurgu mu?Sertab Erener'in vapur konseri kurgu mu?Sertap Erener'in Kadıköy-Beşiktaş vapurunda 'tesadüfen sokak çalgıcılarıyla karşılaşıp' şarkı söylemesinin tamamen kurgu olduğu ortaya çıktı.
CHP'li vekiller polisle çatıştıCHP'li vekiller polisle çatıştıAnkara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesindeki akademisyenlere destek eylemine CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri de geldi.
Ağrı'da korkutan depremAğrı'da korkutan depremMerkez üssü Ağrı Eleşkirt çatalpınar olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Erdoğan'ın geçiş güzergahında panik!Erdoğan'ın geçiş güzergahında panik!Aksaray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçeceği güzergahta kaldırım üzerinde duran poşet Cumhurbaşkanlığı koruma ekibine bağlı bomba imha uzmanlarını harekete geçirdi.
Yıldırım'dan referandum açıklamasıYıldırım'dan referandum açıklamasıBaşbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanının anayasa değişikliğini onaylamasının ardından konuştu.
  • Merkez Bankası'nda ByLock operasyonu10 Şubat 2017 Cuma 14:49
  • Herkes Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini konuşuyor!10 Şubat 2017 Cuma 14:30
  • Ahmet Türk Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek mi?10 Şubat 2017 Cuma 14:17
  • YSK Başkanı Güven'den referandum açıklaması!10 Şubat 2017 Cuma 14:08
  • FETÖ'cülerin iadesi için 16 ülkeye 31 dosya10 Şubat 2017 Cuma 14:06
  • PKK Suriye'de halkı sürgün ediyor10 Şubat 2017 Cuma 14:00
  • Rakka’nın yolu Tel Abyad’dan geçer!10 Şubat 2017 Cuma 13:00
  • Çanakkale'de bir büyük deprem daha!10 Şubat 2017 Cuma 12:14
  • Skandal görüntüler ortaya çıktı!10 Şubat 2017 Cuma 11:49
  • “ABD ile Rusya Türkiye üzerinde tepişiyor”10 Şubat 2017 Cuma 11:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri