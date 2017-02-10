Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişiklik teklifini onayladı.
"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini" içeren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderildi.
Anayasa değişiklik teklifi, geçtiğimiz haftalarda Meclis'te onaylanarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmişti.
Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, referandumun 16 Nisan'da yapılacağını açıkladı.
10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Referandum 16 Nisan'da yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişiklik teklifini onayladı.
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