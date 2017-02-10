TSK en büyük kaybı 'geçici karargahlarda' verdi!

El Bab'da çatışmalar sürerken bölgeden gelen bilgilere göre; TSK en büyük kaybı oluşturulan geçici karargahlara yapılan intihar saldırıları sonucu verdi.

TSK ve ÖSO’nun El Bab’a yönelik en yoğun taarruzu sürerken, bölgede DEAŞ’a karşı hava saldırıları düzenleyen Rus uçağının dün sabah yanlışlıkla bir binaya düzenlediği saldırıda 3 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı. El Bab'da çatışmalar sürerken bölgeden gelen bilgilere göre; TSK en büyük kaybı oluşturulan geçici karargahlara yapılan intihar saldırıları sonucu verdi.

PUTİN ERDOĞAN'I ARADI

Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “trajik olayla” ilgili üzüntülerini ileterek başsağlığı diledi. Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada “İki lider, Suriye’de terörizme karşı verilen mücadelede Rusya ile Türkiye arasında askeri kurumlar arasında koordinasyonun daha da arttırılması konusunda hemfikir oldu'' denildi.

EL BAB'DA SON DURUM

Salı gecesi TSK/ÖSO’nun El Bab’a yaklaşık 500 metre rakımdan bakan Akil ve Hastane tepelerini yeniden kontrol ettiği haberleri geldi. Bu tepeler haritaya baktığınızda El Bab’ın batıdaki girişi gibi. Tepenin altındaki yerleşim ise labirenti andıran sokaklarla dolu. Bölgeden zorlu çatışmaların yaşandığı haberi geliyor.

DEAŞ üyesi teröristler, birkaç gizli ikmal yolu dışında El Bab’da sıkışmış vaziyette.

ESAD GÜÇLERİ İLE 3 KİLOMETRE MESAFE

Bölgedeki askeri kaynaklar, TSK’nın El Bab’ı güneyden de çevirmeye başlaması sonucu Türk askeri ile güneybatıdan El Bab’a doğru ilerleyen rejim güçleri arasındaki mesafenin iyice azaldığını, mevziler arasındaki mesafenin 3 km’ye kadar düştüğünü vurguladı. TSK ve Esad güçleri arasında bir çatışma yaşanmadığı, ancak çatışma ihtimaline karşı Rusya ile sürekli temas halinde olunduğu belirtildi. Bölgeden bir askeri kaynak, “El Bab’da kimi zaman ‘Kara Şahin düştü’ filmindeki bazı sahneler gibi gelişmeler yaşanıyor. Kentin merkezindeki bazı yerlere girdik. ” bilgisini paylaştı.

ŞEHİR SAVAŞI İSTENMİYOR!

Fırat Kalkanı’nı planlayan komutanlar, operasyonu en az kayıpla tamamlamak istiyor. Bu yüzden de El Bab’da özel kuvvetler ya da ÖSO’cular için sokak sokak girilen bir ‘meskûn mahal çatışması’ öngörmüyorlar.

Bunun yerine, DAEŞ hedefleri belirleniyor, Hava Kuvvetleri ile topçu birlikleri o hedefleri vuruyor, ÖSO o hedefleri kuşatarak ele geçiriyor. Ele geçirilen yerlere takviye yapılarak karargâh kuruluyor.

EN BÜYÜK KAYBI ORADA VERDİK

Bu arada, bugüne dek yaşanan kayıpların çoğu, TSK’nın ele geçirilen alanlarda kurduğu geçici karargâhlara yönelik intihar saldırılarından kaynaklandı. Son olarak Rus uçaklarının vurduğu karargahta bu kapsamdaydı.

ŞEHİT SAYISI 64'E YÜKSELDİ

Fırat Kalkanı Harekatının başladığı geçen 24 Ağustos'tan bu yana şehit düşen asker sayısı 64'e yükseldi.

ÖSO: 2 ASKERİ ÖLDÜRDÜK

Dün akşam saatlerinde ise Suriye ordusu ile TSK’nın destek verdiği ÖSO arasında şiddetli çatışmalar çıktığı iddia edildi. Şam yönetimine yakın Al Masdar sitesi, Suriye ordusunun Ebu Zindin köyünde ordunun ilerleyişini engellemeye çalışan ÖSO’ya ait bir aracı vurduğunu yazdı. Haberde dört ÖSO militanın yaralandığı, muhaliflerin makineli tüfeklerle saldırıya karşılık verdiği belirtildi. ÖSO ise dün sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasında El Guz köyü yakınlarında Suriye ordusundan 2 askeri öldürdüklerini, bir BMP tankını da ele geçirdiklerini iddia etti.

ESAD REJİMİ EL BAB'I ALIRSA?

Dünkü New York Times gazetesinde El Bab’ın jeostratejik bir sınava dönüştüğü belirtildi. Burada rejimin destekçisi olan ve son dönemde Türkiye ile de işbirliği yapan Rusya, karar verici bir aktör olarak öne çıkıyor. NYT’a konuşan bir kaynak, Astana’da yapılan görüşmede Rusya’nın El Bab’ın su tesislerinin bulunduğu bölgenin rejim yanlısı güçler tarafından alınmasını istediğini öne sürdü.