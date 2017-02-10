Hakaret dolu şiire yasak geldi

Hamburg Eyalet Mahkemesi, Alman komedyen Jan Böhmernann'ın ZDF kanalındaki Neo Magazin Royale adlı hiciv programında geçen mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu şiire 'hakaret içeren kısımlarının' yasaklı kalmasına hükmetti. Ancak mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şiirin tamamının yasaklanmasına ilişkin talebini reddetti.
Mahkeme heyeti böylelikle Mayıs 2016'da verilen geçici ihtiyati tedbir kararını da onamış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki avukatı aracılığıyla Alman yargısına yaptığı başvuruda şiirin tamamının yasaklanması talep etmiş, talebi değerlendiren Hamburg Eyalet Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı alarak şiirin bazı bölümlerinin "hakaret içerikli ve onur kırıcı” olduğu gerekçesiyle Almanya'da okunmasını yasaklamıştı.
DEUTSCHE WELLE