10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Yunan yetkiliden Türkiye açıklaması

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Yunan yetkiliden Türkiye açıklaması
Yunan adalarına girişte, kapıda vizeye onay verilmesinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türk turistlerin ülkelerine gelmelerini arzu ettiklerini söyledi.
Yunan yetkiliden Türkiye açıklaması Yunan yetkiliden Türkiye açıklaması Yunan yetkiliden Türkiye açıklaması

Avrupa Komisyonu'nun bu yıl için Yunan adalarına girişte, kapıda vize alınabilmesini sağlayan uygulamaya onay vermemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türk turistlerin ülkelerine gelmelerini arzu ettiklerini ve programın devamının iki ülke için de faydalı olacağını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey diplomat, Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istediğinin altını çizerek, kolay vize uygulamasının da bu politikanın bir parçası olduğuna işaret etti.

BRÜKSEL'İ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

AB Komisyonu tarafından alınan kararın, Yunan vizesi değil Schengen ile ilişkili olduğunu anımsatan yetkili, "Sorun burada. Uygulamanın 2017'de de devam etmesi amacıyla Brüksel'i ikna etmek için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

'KONSOLOSLUKLAR GÜÇLENDİRİLECEK'

Yunan yetkili, AB'nin ikna edilememesi halinde ise başta Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu olmak üzere Türkiye'deki diplomatik misyonlarına personel ve teçhizat takviyesi yapılacağını kaydetti.

Geçen yıl İzmir Başkonsolosluğu tarafından 50 binin üzerinde Türk vatandaşına vize verildiği bilgisini paylaşan Dışişleri yetkilisi, bu yıl sayının daha da artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Yunan diplomat, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatına riayet edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Türk vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat için vizeye ihtiyaç duymaması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

UYGULAMA 2012 YILINDAN BU YANA VAR

Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Sömbeki, Sisam ve Meis adaları için 2012 yılından bu yana nisan-ekim ayları arasında geçerli olan uygulamayla Türk turistlerin adalara seyahatlerinde limanda vize verilerek önemli bir kolaylık sağlanıyordu.

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, söz konusu adaların milletvekillerine gönderdiği mektupta, bu yıl için uygulamaya AB Komisyonu tarafından onay verilmediğini açıklamıştı.

Türk ziyaretçiler, söz konusu adalara gelen turistlerin yaklaşık yarısını oluştururken, göçmen kriziyle darbe alan ve turizm gelirlerinin düşmesinden endişe eden yerel yöneticiler karara yoğun tepki gösteriyor.

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