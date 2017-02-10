Eski devlet başkanına tutuklama kararı

Peru'da Brezilyalı bir inşaat şirketiyle ilgili yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

ABD'de yaşadığı bilinen Toledo'nun şuanda Paris'te olduğu belirtiliyor. Toledo, 3 Şubat'ta telefonla bağlandığı haber kanalında hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

2001 ila 2006 yılları arasında devlet başkanlığı görevini yürüten Toledo hakkında 18 aya kadar hapis istemi kabul edildi. Mahkeme Odebrecht inşaat şirketinden rüşvet aldığı gerekçesiyle eski devlet başkanının tutuklanması emri verirken, Toledo'nun avukatı Heriberto Benitez, kararı temyize götüreceklerini belirtti.

‘ESKİ DEVLET BAŞKANI DA KANUNA TABİ OLMALI'

Toledo'nun "görüldüğü yerde" tutuklanması için Uluslararası Polis Teşkilatına (İnterpol) dosyanın gönderildiğini bildiren mahkeme heyeti başkanı Richard Concepcion, "Eski devlet başkanı dahi olsa kanuna tabi olmalıdır." dedi. Mevcut Peru Cumhurbaşkanı Pedro Pablo Kucynski ise Toledo'ya ülkeye dönüp soruları yanıtlaması çağrısında bulundu.

Eski Devlet Başkanı Toledo, iş adamı arkadaşı Josef Maiman aracılığıyla ülkedeki bir otoyol projesi için Odebrecht şirketinden 20 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor. Maiman ve inşaat şirketinin eski patronu hakkında da soruşturma açılmıştı.

Hükümet yetkilileri, aralık ayında ABD hükümetiyle yaptığı bir ceza indirimi anlaşmasında Peru'da aldığı kamu ihaleleri için 29 milyon dolar rüşvet dağıttığını itiraf eden Odebrecht İnşaat Grubu hakkındaki soruşturma kapsamında, ihalelerde onayı olan üç eski devlet başkanı Alejandro Toledo, Alan Garcia ve Ollanta Humala'nın ifadelerine başvurulacağını açıklamıştı. Görevdeki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin de konu hakkında görüşüne başvurulabileceği belirtiliyor.