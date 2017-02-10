Güney Afrika parlamentosunda yumruklar konuştu

Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma'nın parlamento açılışında yaptığı konuşmayı kesen muhalefet partisinin milletvekilleri güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarı çıkartıldı.

Güney Afrika parlamentosunun 2017 yılı açılış oturumu dün gerçekleştirildi. Ancak adı yolsuzluk iddialarına karışan Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın konuşmasının ülkenin en büyük muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) milletvekilleri tarafından bölünmesiyle başlayan oturum vekillerin zorla dışarı çıkılmasıyla sonlandı.

Kırmızı renkte işçi tulumları giyerek parlamentoya gelen EFF milletvekilleri, Zuma’nın konuştuğu sırada ‘Hain’ diye bağırmaya başladı. EFF lideri Julius Malema da ayağa kalkarak, “Başkan Zuma ulusa sesleniş konuşmasını hapiste yapmalı, parlamentoda değil. Zuma meşru bir başkan değildir, Anayasa Mahkemesi’nde görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunması ve parlamentoya seslenmemesi gerekir” diyerek bağırdı.

ZUMA: SONUNDA

Parlamentodaki sözlü tartışmanın devam etmesi üzerine devreye güvenlik görevlileri girdi. EFF milletvekilleri ile onları zor kullanarak dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlileri arasında yumruklaşma yaşandı. Bu sıra bir kişinin Güney Afrika’daki bir kabile olan Zuluların yerel dilinde “Köpekler dışarı atılmalı” dediği duyuldu.

Milletvekillerinin dışarı atıldığı sırada konuşan Parlamento Başkanı Baleka Mbete de “Size karşı sabırlı olduk, kendinizi ifade etmeniz için bir şans vermeye çalıştık ama bu suiistimal edildi. İdare şekliniz sizi başarısızlığa uğrattı. Mantıksız, sabırsız ve partizansınız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan milletvekillerinin dışarı atılmasının ardından Zuma’nın gülerek “Sonunda” dediği anlar da kameralar yansıdı, daha sonra ise konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

EFF, milletvekilleri 2014 yılında da benzer bir eylem gerçekleştirmişti.

NE OLMUŞTU?

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, Mart 2016’da Zuma’nın evinin tadilatı için kullandığı kamu fonlarını ödememesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Ödenecek miktarı belirlemekle görevlendirilen Güney Afrika Hazine Müsteşarlığı, Zuma’nın Nkandla malikanesinde ziyaretçi merkezi, yüzme havuzu ve kümes bahçesi gibi güvenlikle ilgili olmayan harcamaları için kullandığı 507 bin doları ödemesi gerektiğine karar vermişti. Bu miktar, Zuma’nın malikanesine yaptığı harcamanın sadece yüzde 3’üne karşılık geliyor.