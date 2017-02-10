10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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FETÖ'cülerin iadesi için 16 ülkeye 31 dosya

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FETÖ'cülerin iadesi için 16 ülkeye 31 dosya
Adalet Bakanlığı, 16 ülkeden 28 FETÖ mensubunun iadesini istedi. Aralarında ABD, Almanya, Romanya, Belçika'nın da bulunduğu ülkelere 31 iade dosyası gönderildi.
FETÖ'cülerin iadesi için 16 ülkeye 31 dosya FETÖ'cülerin iadesi için 16 ülkeye 31 dosya FETÖ'cülerin iadesi için 16 ülkeye 31 dosya

Adalet Bakanlığı, 16 ülkeden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 28 kişinin iadesini istedi.

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlık tarafından aralarında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçanların da bulunduğu örgüt mensuplarına yönelik iade dosyaları hazırlandı.

Bakanlık, 16 ülkede yaşadıkları belirlenen 28 FETÖ mensubu hakkında savcılıklar, mahkemeler tarafından hazırlanan 31 iade dosyasını ilgili ülkelere gönderdi.

Mozambik, Kazakistan ve Romanya'dan ikişer FETÖ mensubunun iadesi talep edilirken, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Fas, Güney Afrika, Hollanda, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Polonya'dan ise birer örgüt mensubunun iadesi istendi.

ABD'YE 5 DOSYA GÖNDERİLDİ

Almanya'dan eski savcılar Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın iadesi talep edildi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askere ilişkin de iade dosyası iletildi.

ABD'den ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kamuoyunda "Emre Uslu" olarak bilinen Emrullah Uslu'nun iadeleri istendi. Gülen ve Uslu hakkında ABD'ye gönderilen beş iade dosyasından 4'ünü Gülen hakkındakiler oluşturuyor.

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