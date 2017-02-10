YSK Başkanı Güven'den referandum açıklaması!

YSK Başkanı Güven,referandum kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması ile ilgili sorusu üzerine, "Henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı.
Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra soruları cevaplarız" dedi.
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YSK Başkanı Güven,referandum kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması ile ilgili sorusu üzerine, "Henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı.
Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra soruları cevaplarız" dedi.