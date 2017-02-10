Ahmet Türk Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek mi?

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada tutuklanan daha sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mardin ve köyde geçmiş olsun ziyaretlerine gelenleri kabul ederken; cezaevinden çıktıktan sonra kendisini eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Aranıç gibi çok sayıda siyasetçinin aradığı belirtildi.



Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle önce görevden alınan, sonra tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e, merkez ve Kızıltepe'nin Kasri Kanco Köyünde yapılan ziyaretler sürüyor. Gelen misafirlerini ağırlayan Türk'e çok sayıda "Geçmiş olsun" telefonları geldiği belirtildi.



Türk'ü tahliye edildiği günden beri aralarında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Grup Başkanvekilleri, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bilim adamı ve sanatçının telefonla aradığı belirtildi.



BAHÇELİ'Yİ ZİYARET EDECEK



Tedavi için hafta sonunda Ankara'ya gitmesi beklenen Ahmet Türk'ün, şartların uygun olması halinde, daha önce kendisi ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceği belirtildi.

BAHÇELİ: AHMET TÜRK'E NEDEN RANDEVU VERMEYEYİM

Ahmet Türk’ün tutuklu yargılanması Meclis’te Anayasa görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı’nın “doğru bulmuyorum” açıklaması yaparak kamuoyunun dikkatini çektiği başlıklardan biriydi.



Bu açıklamadan bir süre sonra bir kaç kez gittiği doktor kontrolleri ardından tutuksuz yargılanmasına karar verilen ve tahliye edilen Türk, Bahçeli’ye teşekkür etmiş hatta bunun için kendisini ziyaret etmek istediğini belirtmişti.

Bahçeli’ye Türk’ün tahliyesi ile ilgili değerlendirmesi ve randevu talebi sorulunca “Tahliye edilmiş olmasından memnuniyet duydum. Biz 2007 yılında TBMM'ye girdiğimizde orada bir çok siyasi parti vardı. Sayın Aysel Tuğluk hanımefendi ve Sayın Ahmet Türk bizim bulunduğumuz bölüme gelerek hayırlı olsun temennilerinde bulundular. Farklı ideoloji de olsa, siyasette bunlar güzel şeyler. Çatışma ortamı da olsa insanlığı heba etmemek lazım. Böyle bir randevu talebi gelmedi. Olursa niye randevu vermeyelim?” diye konuşmuştu.