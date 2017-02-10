Trump'tan flaş Kudüs açıklaması

İsrail'in Hayom gazetesine röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, yasadışı Yahudi yerleşimleri ve ABD büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması hakkında konuştu.
''CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYORUM''
Seçim kampanyası sürecinde de sık sık dile getirdiği 'ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınma vaadi' hakkında "Ciddi şekilde düşünüyorum" diyen Trump, plan üzerinde çalıştığını ve 'kolay bir karar olmadığını' söyledi.
''YERLEŞİM YERLERİNİN ARTMASI BARIŞ İÇİN İYİ DEĞİL''
Trump ayrıca, İsrail'in işgale hız verdiği yasadışı yerleşim yerleri inşasının 'barış için iyi olmadığını' belirtti.