10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Bakan açıkladı! "En ağır şekilde hesap verecekler"

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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalar yaptı.
Bakan açıkladı! "En ağır şekilde hesap verecekler"
Bakan açıkladı! Bakan açıkladı! Bakan açıkladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 galip gelerek Beşiktaş'ı elediği maçın devre arasında soyunma odası koridorlarında olaylar yaşanmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu tartışmalarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan açıklama geldi.

Bakan Kılıç, "Müfettişlerimizi görevlendirdik, derbide soyunma odası koridorlarında yaşananları inceleyeceğiz. Maçtan önce otobüslerin camlarını kıranlar, o sahaya atlayan kişi kanunların önünde en ağır şekilde hesap verecek." şeklinde konuştu.

"KURTULDUKLARINI SANIYORLAR AMA..."

Derbiye gelen bazı Fenerbahçe taraftarlarının otobüs camlarını kırmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kılıç "Seyirci ayrı holigan ayrı, onu ayırmak lazım. Görüntüleri gördüm, üzüldüm. Derbiye gelen misafir takım taraftarları otobüs camını kırıyorlar. Bunlar taraftar değil. Statta da otobüste de yerleri yok. Onlar takımlarını desteklemiyor, Türk sporuna zarar veriyorlar. Bunları ayıplayacağız, oraya sokmayacağız. Haklarında hukuki işlem yapılıyor. Kurtulduklarını snıyorlar ama öyle değil o iş" ifadesini kullandı.

"HEMEN DEMEÇ VERMEYİN, SAKİNLEŞİN"

Kulüp başkan ve yöneticilerin maçlardan hemen sonra açıklama yapmaları hakkında da görüşünü belirten Akif Çağatay Kılıç "Maç bitmiş. Kazanmış da olabilirsiniz kaybetmiş de... Yoğun bir duygu yoğunluğu içindesiniz. Bir açıklama yapmayın, demeç vermeyin, sakinleşin. Açıklama yapacağınız zaman da sakin olun. Zaman geçsin, öyle açıklama yapın. Birçok ülkenin futbolunu örnek alma anlamında konuşuyoruz. Örnek ülkelerdeki başkan ve yöneticilerin açıklamalarına; veya açıklama yapıp yapmadıklarına bakalım. Sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaralım. Sporcuların da sSahadaki yaklaşımları önemli; seyirci üzerinde etkisi var" şeklinde konuştu.

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