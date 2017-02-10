10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:31Güneş 07:58Öğle 13:25İkindi 16:12Akşam 18:39Yatsı 20:00
    • 12°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 87.473 -1.53
  • Altın: 146,358 0.34
  • Dolar: 3,6888 0.18
  • Euro: 3,9268 0.07

Hayvan leşleri 'biyolojik bomba' oldu

»
Büyük Menderes Nehri, köylünün 'Akarsu mundar tutmaz' inancıyla attığı hayvan leşleriyle 'biyolojik bomba' oldu.
Hayvan leşleri 'biyolojik bomba' oldu
Hayvan leşleri 'biyolojik bomba' oldu Hayvan leşleri 'biyolojik bomba' oldu Hayvan leşleri 'biyolojik bomba' oldu

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi Suçıkan mevkisinden doğarak, 584 kilometre boyunca kıvrıla kıvrıla Aydın'nın Söke ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Kafa mevkisinden Ege Denizi'ne ulaşan Büyük Menderes Nehri, köylünün 'Akarsu mundar tutmaz' inancıyla attığı hayvan leşleriyle  'biyolojik bomba' oldu.

Ege Bölgesi'nin en büyük akarsuyu Büyük Menderes Nehri etrafındaki kırsal bölgelerde yaşayanların, hastalıklar nedeniyle ölen hayvanlarını "Akarsu mundar tutmaz" diyerek atmasının büyük bir tehlike oluşturduğu belirtildi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), "Genellikle kırsal kesimlerde geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köylüler, büyükbaş ya da küçükbaş hayvanları bir hastalık sonucu öldüğünde, bunları çukur açıp, üzerine kireç attıktan sonra gömmek yerine, daha kolay bir yolu seçiyor. 'Akarsu mundar tutmaz' denilerek, bu hayvanları kendi bölgesinden uzaklaştıracak en kolay işlemi seçip, Büyük Menderes Nehri'ne atıyor.  Bu da nehrin aktığı güzergah boyunca ciddi hastalık riski oluşturuyor" diyerek, uyardı.

"HER GEÇEN GÜN LEŞ SAYISINDA ARTIŞ OLUYOR"

EKODOSD Bilim Danışmanı Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veterinerlik Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Birincioğlu da "Akarsu mundar tutmaz" anlayışı ile dere ve nehirlere hayvan leşlerinin atılmasının yanlışlığına dikkat çekti. Prof.Dr. Birincioğlu, "Her yıl dere ve nehir yataklarında karşılaşılan hayvan leşlerinin sayısı artmaktadır. Bunların çoğunluğunu, öldükten sonra sahipleri tarafından akarsulara atılan evcil memeli hayvanlar oluşturmaktadır. Daha az sayıda ölen ya da öldürülen domuz, tilki gibi yaban hayvanlarına da rastlanmaktadır. Maalesef ülkemizin tüm bölgelerinde yaygın olarak kullanılan bu yanlış ve tehlikeli yöntem biyolojik bomba niteliğindedir. Ölü hayvanlardan sulara karışan çeşitli enfeksiyöz ajanlar, akarsu güzergahı boyunca insan ve hayvanlara kolaylıkla bulaşabilmekte, hatta denizlere ulaşabilmektedir. Bunlar arasında hayvanlardan insanlara geçebilen ve zoonoz olarak adlandırılan hastalıklar en önemlileridir. Bu hastalıklardan bir bölümü ihbarı mecburi statüsüne alınmıştır. Bölgemizde yıllardır görülen zoonoz hastalıklar; sığır tüberkülozu, anthrax (şarbon), kuduz, brusellozis ve kuş gribidir" dedi.

"KİREÇLENİP GÖMÜLMELİ YA DA YAKILMALI"

Prof. Dr. Birincioğlu, hayvan leşlerinin ne yapılması gerektiği konusunun Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadalede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmeliğin 10'uncu maddesinde açıkça belirtildiğine dikkati çekip, " Bu hastalıktan ölen hayvanın kokuşması halinde, derileri yüzülmeden ve uygun bir şekilde nakledilerek diğer hayvanların temas etmeyeceği, akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde en az 2 metre derinliğindeki çukurlara kireçlenerek gömülmeleri veya yakılmaları gerekir. Salgınların yıllardır kontrol altına alınamamasında,  kontrolsüz hayvan hareketleri, hastalıkların ihbar ve imhasının yapılmaması, nehirlere ve çöplere atılması önemli faktörlerdir" diye konuştu.

ORTAK ÇALIŞMA YAPILSIN ÇAĞRISI 

EKODOSD uzmanları ve yöneticileri yaptıkları bir açıklamayla da dere ve nehirlere atılan olası bir salgın hastalığın önlenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlükleri ve yerel yönetimlere ortak bir çalışma yapmalarını çağrısında bulundu. Açıklamada, "Bu tür hayvan ölümlerinde ve vurulan domuzlarda nelerin yapılması gerektiği konusunda özellikle kırsalda bir çalışma yürütülmesi, bilgilendirme yapılması ve bunların kahvelere asılacak posterlerle duyurulması sulak alanlara atılmasını önleyecektir" denildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hayvan leşleri 'biyolojik bomba' olduHayvan leşleri 'biyolojik bomba' olduBüyük Menderes Nehri, köylünün 'Akarsu mundar tutmaz' inancıyla attığı hayvan leşleriyle 'biyolojik bomba' oldu.
Sakalın bu faydasını ilk defa duyacaksınız!Sakalın bu faydasını ilk defa duyacaksınız!Sakal erkekleri mikroplara karşı koruyor.Uzun, yoğun sakalların pis ve hijyenik olmadığı önyargısını bilim çürüttü.
Türk araştırmacıdan çok önemli buluş!Türk araştırmacıdan çok önemli buluş!Türk bilim adamları, cep telefonunda bir damla kanla sağlık taraması yapabilecek yazılım geliştirdi.
Çocuklarınızı gripten böyle koruyabilirsinizÇocuklarınızı gripten böyle koruyabilirsinizBebek ve çocukları gripten korumanın yollarıKışın soğuk havaların etkisiyle bebek ve çocuklar salgın hastalıklar açısından risk grubunda yer alıyor. Peki onları gripten korumak için neler yapılmalı?
Çocuklarınızı miyop salgınından koruyunÇocuklarınızı miyop salgınından koruyunUzağı net görememe olarak tanımlanan ‘miyopi’ rahatsızlığının çocuklarda bir ‘salgın’ haline geldiği öğrenildi.
Bu bakteriyi hiçbir ilaç öldüremiyor!Bu bakteriyi hiçbir ilaç öldüremiyor!Gereksiz antibiyotik kullanımı sebebiyle bakteriler giderek güçleniyor. Bilinen tüm ilaçlara dirençli bakterilere bir yenisi daha eklendi. Hindistan kaynaklı bakteriyi hiçbir ilaç öldüremiyor
  • Her üç kişiden biri grip06 Ocak 2017 Cuma 08:44
  • Muayeneye yüzde 60 ZAM!03 Ocak 2017 Salı 12:00
  • Bitki çaylarını bilinçli tüketin28 Aralık 2016 Çarşamba 16:46
  • Hastalıklardan korunmak için kivi yiyin28 Aralık 2016 Çarşamba 15:22
  • Tıp tarihinde bir ilk!26 Aralık 2016 Pazartesi 17:37
  • Bu öneriler kalbinizi koruyor26 Aralık 2016 Pazartesi 14:00
  • İşte Horlama ve uyku apnesi şikayeti olan dikkat!24 Aralık 2016 Cumartesi 10:46
  • Hastane muayene ücretlerine ne kadar zam geldi?15 Aralık 2016 Perşembe 10:38
  • ORTOPED’den hakemlerin taban sorununa çözüm09 Aralık 2016 Cuma 10:35
  • Sağlık Bakanlığı’ndan 'Cin Hastanesi' açıklaması05 Aralık 2016 Pazartesi 09:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri