10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:31Güneş 07:58Öğle 13:25İkindi 16:12Akşam 18:39Yatsı 20:00
    • 11°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 87.473 -1.53
  • Altın: 146,351 0.34
  • Dolar: 3,6888 0.18
  • Euro: 3,9268 0.07

Hükümetten kritik 'Rusya' açıklaması

»
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ziyaret için gittiği Afyonkarahisar'da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Hükümetten kritik 'Rusya' açıklaması
Hükümetten kritik 'Rusya' açıklaması Hükümetten kritik 'Rusya' açıklaması Hükümetten kritik 'Rusya' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı anayasa teklifine ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa değişiklik kanununu onaylamasıyla birlikte bundan sonra gözler Yüksek Seçim Kurulu'ndadır. Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir" dedi.

DÜNKÜ OLAY TAMAMEN BİR KAZA

Rus uçaklarının yanlışlıkla El Bab'daki Türk askerinin olduğu bir binayı vurmasını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ,"Dünkü olay Rusların da teyid ettiği gibi tamamen kazadan ibaret. Sayın Putin'in Cumhurbaşkanımızı arayıp başsağlığı dilemesi tavırlarını ortaya koydu. Biz olayı her yönü ile aydınlatacağız. Buradan anlaşılıyor ki çok daha yakın bir koordinasyona ihtiyaç var. Buradan bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hükümetten kritik 'Rusya' açıklamasıHükümetten kritik 'Rusya' açıklamasıBaşbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ziyaret için gittiği Afyonkarahisar'da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Alarm verildi! Kapıya dayandıAlarm verildi! Kapıya dayandıİstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüyor. Yarın başlayacak kar yağışı salı gününe kadar devam edecek.
TSK en büyük kaybı 'geçici karargahlarda' verdi!TSK en büyük kaybı 'geçici karargahlarda' verdi!El Bab'da çatışmalar sürerken bölgeden gelen bilgilere göre; TSK en büyük kaybı oluşturulan geçici karargahlara yapılan intihar saldırıları sonucu verdi.
Sertab Erener'in vapur konseri kurgu mu?Sertab Erener'in vapur konseri kurgu mu?Sertap Erener'in Kadıköy-Beşiktaş vapurunda 'tesadüfen sokak çalgıcılarıyla karşılaşıp' şarkı söylemesinin tamamen kurgu olduğu ortaya çıktı.
CHP'li vekiller polisle çatıştıCHP'li vekiller polisle çatıştıAnkara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesindeki akademisyenlere destek eylemine CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri de geldi.
Ağrı'da korkutan depremAğrı'da korkutan depremMerkez üssü Ağrı Eleşkirt çatalpınar olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
  • Erdoğan'ın geçiş güzergahında panik!10 Şubat 2017 Cuma 15:11
  • Yıldırım'dan referandum açıklaması10 Şubat 2017 Cuma 15:06
  • Merkez Bankası'nda ByLock operasyonu10 Şubat 2017 Cuma 14:49
  • Herkes Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini konuşuyor!10 Şubat 2017 Cuma 14:30
  • Ahmet Türk Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek mi?10 Şubat 2017 Cuma 14:17
  • YSK Başkanı Güven'den referandum açıklaması!10 Şubat 2017 Cuma 14:08
  • FETÖ'cülerin iadesi için 16 ülkeye 31 dosya10 Şubat 2017 Cuma 14:06
  • PKK Suriye'de halkı sürgün ediyor10 Şubat 2017 Cuma 14:00
  • Rakka’nın yolu Tel Abyad’dan geçer!10 Şubat 2017 Cuma 13:00
  • Çanakkale'de bir büyük deprem daha!10 Şubat 2017 Cuma 12:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri