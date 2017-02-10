Hükümetten kritik 'Rusya' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ziyaret için gittiği Afyonkarahisar'da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı anayasa teklifine ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa değişiklik kanununu onaylamasıyla birlikte bundan sonra gözler Yüksek Seçim Kurulu'ndadır. Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir" dedi.

DÜNKÜ OLAY TAMAMEN BİR KAZA

Rus uçaklarının yanlışlıkla El Bab'daki Türk askerinin olduğu bir binayı vurmasını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ,"Dünkü olay Rusların da teyid ettiği gibi tamamen kazadan ibaret. Sayın Putin'in Cumhurbaşkanımızı arayıp başsağlığı dilemesi tavırlarını ortaya koydu. Biz olayı her yönü ile aydınlatacağız. Buradan anlaşılıyor ki çok daha yakın bir koordinasyona ihtiyaç var. Buradan bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.