10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Yıldırım'dan referandum açıklaması

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Yıldırım'dan referandum açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanının anayasa değişikliğini onaylamasının ardından konuştu.
Yıldırım'dan referandum açıklaması Yıldırım'dan referandum açıklaması Yıldırım'dan referandum açıklaması

Başbakan Yıldırım: "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisin hallettiği cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak."

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