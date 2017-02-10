10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Başbakan'ı kızdıran sözler: Hadi oradan!

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Başbakan'ı kızdıran sözler: Hadi oradan!
Başbakan Binali Yıldırım referandum ve anayasa değişikliğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Başbakan'ı kızdıran sözler: Hadi oradan! Başbakan'ı kızdıran sözler: Hadi oradan! Başbakan'ı kızdıran sözler: Hadi oradan!

Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisin hallettiği cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak" dedi.

TÜRKİYE BÖLÜNECEKMİŞ HADİ ORADAN

Başbakan Anayasa değişikliğine ilişkin eleştirilere de değinerek, "Bu anayasa değişirse bölünecekmiş Türkiye. Hadi oradan. Teröristler de aynısını söylüyor, PKK aynısını söylüyor, FETÖ, ahir zaman şeytanı da aynısını söylüyor. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin teminatı Acıgöl'dür. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. İşte bu kadar. Esas olan budur, gerisi angarya..." ifadelerini kullandı.

PUTİN KAZA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yıldırım, El Bab'da 3 askerin şehit olması hakkında, "Kremlin'in açıklamaları dün karşılıklı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin görüştüler. Bunun bir kaza olduğunu, duydukları üzüntüyü en açık şekilde ifade ettiler. Bundan sonra benzer kazaların yaşanmaması için gerekli koordinasyon, birlikte çalışmak için de her türlü tedbir alınacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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