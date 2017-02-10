10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Ağrı'da korkutan deprem

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Ağrı'da korkutan deprem
Merkez üssü Ağrı Eleşkirt çatalpınar olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Ağrı'da korkutan deprem Ağrı'da korkutan deprem Ağrı'da korkutan deprem

Kandilli Deprem Araştırma Merkezi'ni göre saat 15:27'de, merkez üssü Ağrı Eleşkirt çatalpınar olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

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