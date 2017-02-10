CHP'li vekiller polisle çatıştı

Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesindeki akademisyenlere destek eylemine CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri de geldi.

İhraç edilen akademisyenlere destek olmak amacıyla aralarında sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve akademisyenlerin olduğu topluluk sabah saatlerinden itibaren Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'ne geldiler.

CEBECİ KAMPÜSÜ'NDE KHK GERGİNLİĞİ

Sabah saatlerinden itibaren terör bildirisine destek verdikleri için KHK ile ihraç edilen akademisyenlere destek olmak için Ankara Üniversitesi'ne gelen sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve akademisyenlerle polis arasında arbede çıktı.

CHP'Lİ VEKİLLER POLİSLE ÇATIŞTI

Cebeci Yerleşkesindeki akademisyenlere destek eylemine CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri de geldi.

Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Zeynep Altınok, Veli Ağbaba, Yasemin Öney Cankurtaran ile İstanbul Milletvekili Prof. Sencer Ayata ve bazı milletvekilleri de yerleşkeye girmek istedi.

CÜBBELERİ ÇIKARTIP PROTESTO ETTİLER

Bu sırada okulun içindeki öğretim görevlileri de yerleşke girişine gelerek cübbelerini çıkartıp yere koyarak polisi protesto ettiler.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sivil İnsiyatif saat 12.30'da Cebeci Kampüsü'nde toplanarak destek eylemi için çağrıda bulunmuştu. Yaşanan arbede de 5 kişiyi gözaltına aldı.