İngiltere hakkında şok iddia

İngiltere’nin Kraliyet Donanması’daki 7 saldırı denizaltısının farklı sebeplerle çalışamaz durumda olduğu ve Başbakan Theresa May’in durumdan haberdar olmadığı belirtildi.

The Sun gazetesinin haberinde, savunma yetkililerinin tepkisinden çekindikleri için Başbakan Theresa May’i konuyla ilgili bilgilendirmedikleri aktarıldı.

"DENİZALTILAR SON DEMLERİNİ YAŞIYOR"

Gazeteye göre, donanmanın elinde kalan 4 Trafalgar denizaltısının da ‘son demlerini yaşadığı’ ve 5 denizaltının da arızalanmalarının ardından tamire alındığı, denizde çalışır durumda olan tek denizaltınınsa testlerden geçen HMS Astute denizaltısı olduğu belirtildi.

The Sun, ticaret yollarında devriye görevi gören hiçbir denizaltı bulunmadığından, bu yolların İran tarafından kapatılma tehlikesi altında olduğunu ve Kuzey Atlantik’teki Rus denizaltılarına karşı savunmasız kaldığını ileri sürdü.