11 Şubat 2017 Cumartesi14 C.Evvel 1438
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Trump AB'ye söz verdi

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Trump AB'ye söz verdi
Mogherini, Trump'ın ekibiyle görüştüğünü, İran'la nükleer anlaşmaya sadık kalacakları sözünü aldığını açıkladı.
Trump AB'ye söz verdi Trump AB'ye söz verdi Trump AB'ye söz verdi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde, Amerikan yönetiminin İran ile yapılan nükleer anlaşmanın uygulanmasına bağlılıklarını ifade ettiklerini söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Washington’da bulunan Mogherini, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Dış İşleri Bakanı Rex Tillerson ve Trump Danışmanı ve damadı Jared Kushner ile bir araya geldi.

Beyaz Saray ve Dışişleri’ndeki toplantılardan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mogherini, ABD başkentine yaptığı ziyaretini amacının P5+1 ülkeleri ile İran arasından 2015’te imzalanan nükleer anlaşmasını görüşmek olduğunu dile getirdi.

"ANLAŞMAYA SADIK KALACAKLARINI SÖYLEDİLER"

Trump yönetiminin nükleer anlaşmaya yaklaşımının Çin ve Rusya gibi anlaşmanın diğer taraflarını kaygılandırdığını anlatan Mogherini, "Anlaşmanın uygulanmasına sadık kalınacağına yönelik toplantılarda duyduklarımdan tatmin oldum.” ifadelerine yer verdi.

WASHINGTON - TAHRAN GERGİNLİĞİ

Trump yönetiminin İran'ı 7 Müslüman ülkeye uygulanan vize yasağına dahil etmesi ve Tahran’ın art arda yaptığı balistik füze denemesi, Washington ile Tahran arasındaki ipleri germiş durumda.

ABD yönetimi İran'a sözlü olarak uyarıda bulunurken 25 İran vatandaşı ve kuruluşuna da balistik füze denemesinden dolayı yaptırım uygulamıştı.

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