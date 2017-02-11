11 Şubat 2017 Cumartesi14 C.Evvel 1438
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Hüda Kaya: 'Evet' demek Allah'ı inkâr etmektir

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HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, 'İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir.' dedi.
Hüda Kaya: 'Evet' demek Allah'ı inkâr etmektir
Hüda Kaya: 'Evet' demek Allah'ı inkâr etmektir Hüda Kaya: 'Evet' demek Allah'ı inkâr etmektir Hüda Kaya: 'Evet' demek Allah'ı inkâr etmektir

Şanlıurfa’da referandum çalışması kapsamında halkla buluşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Evet" demenin İslam'a da ters düştüğünü savunarak "İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir" dedi.

''HAYIR DİYECEĞİZ''

8 Şubat'ta Bozova ve Halfeti'de halkla buluşan partililer ve HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, referandumda neden "Hayır" diyeceklerini söyledi.

Kaya seçimin aydınlık ve karanlık günlere karar vermek için yapıldığını söyledi. Ülkede yaşananlardan AK Partili vekillerin de rahatsız olduğunu söyleyen Kaya, "Kulağımıza geliyor. 'başkan olmak istedi, cumhurbaşkanı olmak istedi, oldu daha ne istiyor' diyorlar.

Biz kendisini eleştirene tahammülü kalmamış bir diktatörlük ile karşı karşıyayız. Ne yapmaya çalıştıklarının farkındayız. Halkı açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar. İnsanları köle, koyun sürüsü yapmak istiyorlar, yüz binlerce işsiz ordusuna yenilerini eklediler. Kürdün ya da ezilenin yanında olanı kapıya koyuyorlar, bu kadar pervasızca yaklaşılıyor." diye konuştu. 

''EVET DEMENİN KARŞILIĞI ALLAH'I İNKAR ETMEKTİR''

"Evet" demenin İslam'a da ters düştüğünü söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir. Bunu size Kuran-ı Kerim'den iki sure ile açıklayacağım. ‘Allahtan başka kim kendini teklikte dayatıyorsa, tevhide göre bu 'hayır' denilmesi gereken bir zalimdir.’ Sadece Kelime-i Tevhid'in La'sını anlatsak neden Hayır demeleri gerektiği konusunda onları ikna edebiliriz.

''TEK BİR İLAH VARDIR''

La Arapça'da 'Hayır' demek. Neye 'Hayır?' Yaratan tek bir yaratıcı vardır. Tek bir ilah vardır. O tek dışında kim ki teklik iddia ediyor, aslında ilahlık iddia ediyordur. Kim ki Allah dışında teklikten bahsediyorsa, o Kuran’ın hakikatine savaş açıyor demektir. İlahlık taslamış demektir.

Kuran'a muhalif olmuş demektir, Kuran'da yeri ve karşılığı yoktur. Allah'ın bile kendine zulmeden kullarına yapmadığını, bu zalimler kendilerinde hak görüyor, Kuran' da böyle bir tekçilik yok, herkesin çeşitlilik içinde özgür olmasından bahsediliyor.

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