11 Şubat 2017 Cumartesi14 C.Evvel 1438
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Fener'den sonra bir darbe de Karabük'ten!

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Fener'den sonra bir darbe de Karabük'ten!
Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi Karabük'te açıldı. Beşiktaş, zorlu rakibine 2-1 mağlup oldu.
Fener'den sonra bir darbe de Karabük'ten! Fener'den sonra bir darbe de Karabük'ten! Fener'den sonra bir darbe de Karabük'ten!

Oldukça soğuk bir havada oynanan maçta ev sahibi Kardemir Karabükspor'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ermin Zec ve 73. dakikada Yevhen Seleznyov kaydetti. Beşiktaş'ın golünü 87. dakikada Aboubakar attı.

Bu sonucun ardından haftaya lider giren Beşiktaş, 44 puanda kaldı. Kardemir Karabükspor ise bu galibiyetle puanını 27'ye çıkardı.

Beşiktaş, gelecek hafta Spor Toto Süper Lig'de sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Kardemir Karabükspor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Hali̇s Özkahya, Mustafa Emre Eyi̇soy, Ekrem Kan

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Ceyhun Gülselam, Gaman, Skulason, Tanase, Yatabare, Seleznov

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

Sarı kart: Dk. 21 Adriano (Beşiktaş)

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