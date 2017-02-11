11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:30Güneş 07:57Öğle 13:25İkindi 16:13Akşam 18:41Yatsı 20:01
    • 5°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • -4°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 87.473 -1.53
  • Altın: 146,571 0.49
  • Dolar: 3,6888 0.18
  • Euro: 3,9268 0.07

İşte Şenol Güneş'in cezası

»
İşte Şenol Güneş'in cezası
Tahkim Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in cezasına yapılan itirazı reddetti.
İşte Şenol Güneş'in cezası İşte Şenol Güneş'in cezası İşte Şenol Güneş'in cezası

Tahkim Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 maçlık cezasını onadı. Şenol Güneş, Beşiktaş'ın bu akşam Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçta takımının başında yer alamayacak.

Tahkim Kurulu'nun açıklaması şöyle:

"TFF Tahkim Kurulu 10 Şubat 2017 günlü ( 7 ) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır.

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş'nin, kulüp teknik direktörü Şenol Güneş hakkındaki PFDK'nın 09.02.2017 tarih ve E.2016-2017/653 - K.2016-2017/774 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. teknik direktörü Şenol Güneş'in, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Beşiktaş otobüsüne saldırı!Beşiktaş otobüsüne saldırı!Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, Karabük'te taşlı saldırıya uğradı.
İşte Şenol Güneş'in cezasıİşte Şenol Güneş'in cezasıTahkim Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in cezasına yapılan itirazı reddetti.
Fener'den sonra bir darbe de Karabük'ten!Fener'den sonra bir darbe de Karabük'ten!Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi Karabük'te açıldı. Beşiktaş, zorlu rakibine 2-1 mağlup oldu.
Bakan açıkladı! "En ağır şekilde hesap verecekler"Bakan açıkladı! "En ağır şekilde hesap verecekler"Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'a gözdağı: Dört gözle bekliyorumBeşiktaş'a gözdağı: Dört gözle bekliyorumKardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş maçını dört gözle beklediklerini belirtti.
Anadolu Efes söktü aldı!Anadolu Efes söktü aldı!Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. hafta maçında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini 90-86 yendi.
  • Advocaat'a yapılan teklif ortaya çıktı!10 Şubat 2017 Cuma 11:18
  • Uslu: TFF'deki F.Bahçeliler istifa etsin10 Şubat 2017 Cuma 11:17
  • Persie'den Oğuzhan'a: Ona tavla öğreteceğim!10 Şubat 2017 Cuma 11:16
  • Riekerink'i görevde tutan 3 neden10 Şubat 2017 Cuma 11:15
  • Aziz Yıldırım'dan Caner Erkin tepkisi!10 Şubat 2017 Cuma 11:14
  • Galatasaray almadı devler peşine düştü!10 Şubat 2017 Cuma 11:03
  • O taraftar böyle yakalandı!10 Şubat 2017 Cuma 11:02
  • Eto'o'dan alkış alan paylaşım10 Şubat 2017 Cuma 11:01
  • Çetinkaya'yı yaralayan taraftar böyle yakalandı10 Şubat 2017 Cuma 09:38
  • Süper Lig ekibi hükmen mağlup ilan edildi10 Şubat 2017 Cuma 08:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri