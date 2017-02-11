11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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Beşiktaş otobüsüne saldırı!

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Beşiktaş otobüsüne saldırı!
Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, Karabük'te taşlı saldırıya uğradı.
Beşiktaş otobüsüne saldırı! Beşiktaş otobüsüne saldırı! Beşiktaş otobüsüne saldırı!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve Karabükspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası olay çıktı. Beşiktaş kafilesi otobüsle İstanbul'a dönüş için yola çıkarken bir grup Karabükspor taraftarı Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüsü taşladı.

Çift camlı otobüsün orta bölgesine atılan taşlar dış camı kırmış ancak iç camda herhangi bir hasar meydana gelmediği için otobüs içerisinden kimseye bir zarar gelmedi. Otobüs yol ortasında durmak zorunda kalırken teknik direktör Şenol Güneş oldukça sinirlendi. 

Olayda yaralanan olmazken Emniyet görevlileri taş atan failleri yakalamak için harekete geçti

BEIN SPORTS

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