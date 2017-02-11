11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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Başbakan Yıldırım net konuştu: Kimse cimrilik göstermesin

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Başbakan Yıldırım net konuştu: Kimse cimrilik göstermesin
Başbakan Yıldırım, BM Genel Sekreteri Guterres ile ortak açıklama yaptı.
Başbakan Yıldırım net konuştu: Kimse cimrilik göstermesin Başbakan Yıldırım net konuştu: Kimse cimrilik göstermesin Başbakan Yıldırım net konuştu: Kimse cimrilik göstermesin

Başbakan Yıldırım, BM Genel Sekreteri Guterres ile ortak açıklama yaptı. Türkiye'nin 3 milyon Suriyeli ve Iraklı mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Yıldırım, bu durumla ilgili başka ülkelerden kayda değer destek almadıklarını söyledi. Yıldırım, "Biz istiyoruz ki, bu bölgedeki sorunların sonlandırılmasında herkes üzerine düşen görevi yapsın, yük paylaşımında cimrilik göstermesin." şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ortak açıklama yaptı.

Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar

Türkiye, birçok konuda Birleşmiş Milletler'in barış ve kardeşlik çabalarına katkı sağlamaktadır. Eş başkanlığını yürüttüğümüz Arabuluculuk Dostlar Grubu, Medeniyetler İttifakı gibi inisiyatiflerde Türkiye etkin olarak yer almakta, uluslararası insani zirve toplantısını gerçekleştirmekte ve gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkelerdeki bağların güçlendirilmesine çok büyük katkı sağlamaktadır.

CİMRİLİK GÖSTERİLMESİN

Türkiye bugün 3 milyon civarında Suriyeli, Iraklı mülteciye ev sahipliği yapmaktadır ve bunu yaparken de doğrusu başka ülkelerden kayda değer bir destek almadan bunu başarmış durumdadır. Bunu da bütün dünya görmektedir, bilmektedir. Biz istiyoruz ki, bu bölgedeki sorunların sonlandırılmasında herkes üzerine düşen görevi yapsın, yük paylaşımında cimrilik göstermesin.

İstanbul'un, temsil edilen Birleşmiş Milletler kuruluşlarının tek çatı altında toplanıp bir merkeze dönüştürülmesi konusunu da Türkiye olarak önemsiyoruz ve bu konuda düşüncelerimizi Sayın Genel Sekreterle paylaşma fırsatı bulduk.

Ayrıca Suriye ve Irak'taki yaşanan gelişmeleri, DEAŞ'la mücadele konusunu, PKK, YPG ve PYD gibi terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetlerini, ülkemizin bu konudaki hassasiyetlerini Sayın Genel Sekreterle paylaşma fırsatı bulduk ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için yapılması gereken işler, atılması gereken adımlar konusunda da görüşlerimizi ifade etme fırsatı bulduk.

Kıbrıs'ta devam eden barış görüşmelerinin olumlu bir sonucu ulaşması bakımından Türkiye olarak her zaman yapıcı bir tutum izledik. Bundan sonra da bu tutumuzu sürdüreceğiz ancak buradaki ince nokta Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve beklenmedik bir tatsız olayın yaşanmamasıdır. Ayrıca bu adada kurulacak yeni yönetim şeklinde adil, eşit her iki tarafın temsil edileceği bir yapının oluşturulması da olmazsa olmaz hususların başında gelmektedir.

Guterres'in açıklamasından öne çıkanlar:

Türkiye'de dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke.

Türk halkının ne kadar cömert olduğunu gördüm. Suriye'den başka yerlerden gelen kardeşlerine sınırlarını açtılar.

Astana zirvesinde Türkiye önemli bir rol oynadı.

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