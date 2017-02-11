Ömer Halisdemir'in kardeşinden tokat gibi cevap

CHP’li Belediye Başkanı İmamoğlu’nun darbe girişimin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in isminden duyduğu rahatsızlığa kardeşi Soner Halisdemir tepki gösterdi.

CHP’li İmamoğlu, ilçedeki Anadolu Caddesi’ne şehit Ömer Halisdemir’in isminin verilmesine ‘enflasyona dönebilir’ diyerek karşı çıkmıştı.

İmamoğlu bununla da kalmayıp, ‘Anadolu Caddesi bizim için değerli bir cadde ve değerli bir isim, kaldı ki o caddede bir takım kavramlar ve temalar üretiyoruz. Şehit Ömer Halisdemir’in isminin uygun olup olmadığı tartışılır’ sözleriyle kahraman astsubayın aziz hatırasına dil uzatmıştı.

Sözleriyle şehit Ömer Halisdemir’in isminin Anadolu Caddesi’ne verilecek kadar değerli olmadığını ima eden İmamoğlu tepkilere yol açmıştı.

KILIÇDAROĞLU’NA ÇAĞRI

Soner Halisdemir, İmamoğlu’nun ağabeyinin şehitliğini tartışılır hale getirmesinden duydukları tepkiyi “Buna onun kişiliği yetmez” sözleriyle dile getirdi.

Halisdemir. Yani Anadolu Caddesi dolar endeksli mi de enflasyon olarak nitelendiriyor. İsmi değiştiği zaman enflasyon mu düşecek. Sayın Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum, eğer siz de rahatsız olduysanız, bu konuya lütfen el atalım” diye konuştu.