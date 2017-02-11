Erdoğan'ın hamlesi sonrası milyon dolarlık imza

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz ay yaptığı Tanzanya-Mozambik-Madagaskar ziyaretine katılan 121 iş adamından 70’i iş bağlantısıyla döndü.

Afrika kıtasıyla ilişkilerin artırılması ve derinleştirilmesi için kurulan temaslar meyvelerini vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-25 Ocak günlerinde Tanzanya-Mozambik-Madagaskar'ı kapsayan ziyaretine katılan iş adamları önemli iş bağlantılarıyla yurda döndü. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bilgi notuna göre; üç ülkeyi kapsayan iş gezisine katılan 121 Türk iş adamının yüzde 59'u iş bağlantısı yaptı. Bu geziye katılan iş adamlarından 70'i, ikili ticaret ve yatırım konusunda Afrikalı muhataplarıyla el sıkıştı.



TÜRKİYE'YE İLGİ BÜYÜK



Tanzanya-Mozambik-Madagaskar'ı kapsayan resmi ziyaretler sırasında enerji, sağlık, tarım, turizm, makine, lojistik, konut ve altyapı alanlarında milyon dolarlık işlere imza atıldı. DEİK'in düzenlediği ikili görüşmelere Tanzanya'dan 804, Mozambik'ten 768 ve Madagaskar'dan da 593 firmanın gösterdiği yoğun ilgi Türk tarafını memnun etti. Özellikle, Afrika ülkelerindeki yerel ölçekli firma sayısının ancak binler düzeyinde olduğu düşünülürse, bu görüşme ve anlaşmalar Kara Kıta'daki Türkiye ilgisi ve algısının ne denli güçlü olduğunun kanıtı olarak yorumlandı.



KARA KITA DA KAZANIYOR



Türkiye'nin Afrika açılımı ile kıtada ivme kazanan diplomatik çalışmalar, ekonomik işbirliklerinin temeli karşılıklı kazanç esasına dayanıyor. Türkiye'nin uyguladığı 'kazan-kazan' politikası çerçevesinde, özellikle bölge ülkelerinin altyapısına ciddi yatırım yapıldığı görülüyor. Bu projeler, hem kıtadaki kalkınmayı hızlandıracak hem de yaşam kalitesini artıracak olması nedeniyle önemli. Geçen ay yapılan ziyaret sırasında imza atılan iş birliklerinden öne çıkanları derledik.



MOZAMBİK'E 5 YILDA 5 BİN KONUT



Yıllık üretim kapasitesi 700 bin ton olan Mozambik'teki çimento tesisine 150 milyon dolarlık bir yatırım yapılması halinde Türkiye'den yılda 48 milyon dolarlık hammadde ithalatının önü açılacak. Tarım makinaları ve ekipmanları sektöründe güçlü bir ortak bulundu ve 3 konteyner dolusu 200 bin dolarlık sipariş alındı. Maputo Belediye Başkanlığı ile 5 yılda 5 bin konut inşaatı yapılması kararlaştırıldı. Maputo Ticaret Odası ile ticaret merkezi, AVM ve konut inşaatı konusunda yapılan 1 milyar dolar tutarındaki sözleşmeler de hız kazandı.



SAĞLIK İÇİN DEV YATIRIM



Mozambik Sağlık Bakanı ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda her iki ülke işbirliğine gitti. Tıbbi malzemeler, aşı ve ilaç için açılan ihalelerde Türk firmaları yer alacak. Mozambik'e 200 bin metrekare alanda Türk Lojistik Merkezi kurulumu için de bağlantı kuruldu, görüşmeler yakında sonuçlanacak.



MADAGASKAR FABRİKALARINDA TÜRK DUMANI



Madagaskar'daki en büyük tarım makina ithalatçısı ile görüşüldü. Bin hektar pamuk arazisine sahip firma ile iş bağlantısı kuruldu. Hava kompresörleri ihracatı için birçok talep alındı, fiyat teklifleri verildi ve 7 firma ile prensipte anlaşıldı. Turizm altyapısı ve konaklama tesisleri alanlarında birçok teklif geldi. Seyahat acente hizmetleri için prensip anlaşmasına varıldı.



TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE STRATEJİK ORTAKLIK



Mevcut buğday unu ihracatı rakamlarını yukarı çekmek üzere yeni müşterilerle bağlantı kuruldu. Madagaskar'ın konut ve altyapı inşaatı, müteahhitlik hizmetleri için bağlantılar kuruldu. Metal ürünleri ihracatı ve lojistik konularında önemli adımlar atıldı. Tekstil ürünleri konusunda stratejik iş ilişkisi de geliştirilecek.



DEMİRYOLU HATTINI TÜRKİYE YAPACAK



Tanzanya'nın Darrüselam-Morogoro demiryolu projesinin 200 kilometresini Türkiye yapacak. 1 milyar dolara mal olacak projeye ilişkin sözleşme Darüsselam kentinde düzenlenen törende imzaladı. Demiryolu hattının ilk etabının 45 gün içinde temeli atılacak. 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlanması öngörülen hattın Dodoma'ya, oradan da ülkenin kuzey bölgesine devam etmesi planlanıyor.



TARIMDAN ENERJİ YATIRIMLARINA İLGİ



Tanzanya Havayolları Şirketi (ATCL) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında da işbirliğine gidildi. Havayolları rezervasyon sistemleri anlaşması imzalandı. Boya ile ilgili üretim tesisi açılması kararı alındı. Türkiye'den hammadde ve yarı mamul ihracatı yapılacak. Önümüzdeki ay faaliyete geçirilecek. Öte yandan traktör ihracatı konusunda da yoğun talepler alındığı öğrenildi. 5 firma ile prensip anlaşmasına varılmış durumda. İnternet üzerinden Türkiye ile entegre bir sistem içinde tıbbi görüntüleme ve teşhis merkezi kurulması projesiyle ilgili kurum ve firmalarla görüşmeler devam ediyor. 370 megawattlık elektrik üretim santrali kurmak için yürütülen görüşmelerin de kısa zamanda sonuçlanacağı bildirildi.



TÜRK LOJİSTİK MERKEZİ



Tanzanya'da 200 bin metrekarelik alanda Türk Lojistik Merkezi kurulumu için ilgili kurumlarla görüşmelerde ciddi mesafe alındı. Gaz sıvılaştırma tesisiyle ilgili irtibat sağlandı. Hâlihazırda Tabora havaalanı projesi de yürütülüyor. Darrüselam şehri içinde yapılacak metrobüs hattının proje tasarım ve inşaa kontrollüğü için anlaşma aşamasına gelindi.

Yenişafak