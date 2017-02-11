11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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Trump'ın Türk danışmanından önemli açıklamalar

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Trump'ın Türk danışmanı Sal Saygın Şimşek, FETÖ elebaşı ve terör örgütü PYD konusunda ABD'nin tavrının değişebileceğinin sinyallerini verdi.
Trump'ın Türk danışmanından önemli açıklamalar
Trump'ın Türk danışmanından önemli açıklamalar Trump'ın Türk danışmanından önemli açıklamalar Trump'ın Türk danışmanından önemli açıklamalar

Şimşek, Trump'ın seçilmesiyle FETÖ elebaşının üzerindeki koruma kalkanının kalktığını söyleyerek terör örgütü PYD'ye desteğin süreceğini hiç zannetmiyorum dedi.

PYD konusunda kritik açıklamalarda bulunan Şimşek, Habertürk gazetesinden Nalan Koçak,'a verdiği röportajda "Desteğin süreciğini zannetmiyorum. Bu Türkiye’nin yöneticilerinin alacağı tavıra da bağlı. Bence ABD’yle olan tartışılmaz ortaklık seviyesine geri gelinmesi lazım. Trump yönetimi çok ciddi ve sert insanlardan oluşuyor. Bu insanlarla gerçekten dürüst, açık kartlarla politika yapılması lazım." dedi.

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- Trump Savunma Bakanlığı’na DEAŞ’la mücadele konusunda politikanın belirlenmesi için bir ay verdi. Türkiye politikayı etkileyebilmek için ne yapmalı?

Sadece liderler değil alt kadroların da acilen devreye girmesi lazım. Türkiye’nin Ortadoğu’da laik, demokratik bir ülke olarak ne kadar önemli olduğunun hatırlatılması gerekli. ABD Türkiye’yi kaybedecek olursa, terör Avrupa ve tüm Batı medeniyetini tehdit eder.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştü. Erdoğan, PYD ve FETÖ konusundaki endişelerini dile getirdi.

Trump endişelere ne kadar kulak verir?

Bence verir. Çünkü Sayın Trump radikal terörün her türlüsüne karşı. Fethullah Gülen’in de misyonu belli.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn, Gülen’i Türkiye’nin Usame bin Ladin’i olarak nitelemişti. Yönetim, Türkiye’nin tezleriyle, özellikle iadesi konusunda aynı doğrultuda düşünüyor diyebilir miyiz?

İade konusunda hukuki sürece saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu söyleyebilirim, Trump’ın seçilmesiyle artık Gülen üzerindeki koruma kalkanı kalkmıştır. Ben Trump’a şunları ilettim: Biz laik Türkler, Gülen’i cihatçı olarak görüyoruz. Büyük bir dini akımı yönetiyor.

Habertürk

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