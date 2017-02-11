11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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Galatasaray'da FETÖ operasyonu! Tam 15 isim...

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Galatasaray'da FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz, eski valiler Şahabettin Harput ve Hüseyin Avni Mutlu üyelikten ihraç ediliyor.
Galatasaray'da FETÖ operasyonu! Tam 15 isim...
Galatasaray'da FETÖ operasyonu! Tam 15 isim... Galatasaray'da FETÖ operasyonu! Tam 15 isim... Galatasaray'da FETÖ operasyonu! Tam 15 isim...

FETÖ soruşturmasında isimleri geçen Bursa eski valisi Şahabettin Harput, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski futbolculardan Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz, Galatasaray kulüp üyeliklerinden atılmak üzereler...

Bilindiği gibi yönetim kurulu, geçtiğimiz aylarda yüz kızartıcı suçlardan dolayı bu 5 isim için ihraç kararı vermiş, Disiplin Kurulu da onaylamıştı. 12 bin 918 üyeye sahip sarı-kırmızılı kulüpte toplam 15 kişi hakkında FETÖ ilişkisi nedeniyle ihracın gündemde olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki ay yapılacak Olağan Mali Genel Kurul'da Divan Başkanlığı FETÖ soruşturmasında isimleri geçen bu 15 üyenin ihracını oylamaya sunacak. Üyeler onay verirse, bu 15 ismin sarı-kırmızılı kulüple ilişkisi resmen kesilecek.

Sabah

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