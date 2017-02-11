11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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Derbi cezaları sonrası F.Bahçe'de 'çekilme' kararı

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Derbi cezaları sonrası F.Bahçe'de 'çekilme' kararı
PFDK'nın Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ve sonrasında çıkan olaylara karışan kişi ve kuruluşlara verdiği cezalar sarı lacivertli camiada büyük öfkeye yol açtı.
Derbi cezaları sonrası F.Bahçe'de 'çekilme' kararı Derbi cezaları sonrası F.Bahçe'de 'çekilme' kararı Derbi cezaları sonrası F.Bahçe'de 'çekilme' kararı

Cezaların açıklanmasının ardından FenerbahçeKulübü'nde hareketli dakikalar yaşandı. BaşkanAziz Yıldırım hemen kulüp binasına giderek genel sekreter Mahmut Uslu ile durum değerlendirmesi yaptı. Uslu bu sırada, "TFF'deki tüm Fenerbahçeliler istifa etmeli" dedi. Ardından, Yıldırım, Uslu ve diğer yöneticiler arasında görüş alışverişi sürdü ve şu fikirler öne çıktı:

TFF'YE GÜVEN TAMAMEN BİTTİ

Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu'na ve kurullarına olan güven tamamen bitti. Sarı lacivertli yöneticiler özellikle de Disiplin ve Tahkim gibi kurulların tarafsızlığını yitirdiği görüşünde. Ayrıca, TFF'nin bütün kurullarında Beşiktaş camiasına yakın isimlerin hakim olduğu savunuluyor.

KULÜPLERDEN İMZA TOPLANACAK

TFF ve kurullarının sağlıklı kararlar almasının mümkün olmadığına inanan Fenerbahçe yönetimi, TFF'nin değişmesi için girişimlere başlayacak. Bu doğrultuda ilk olarak kulüplerden imza toplanacak.

GENEL KURUL GÜNDEMDE

Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırma düşüncesi ağırlık kazandı. Bu yapılırsa TFF'ye karşı neler yapılabileceği tartışılacak. Türkiye Kupası'ndan çekilme dahil birçok düşüncenin genel kurul üyelerinin oyuna sunulması gündemde.

VAN PERSİE'YE ÖZEL MUAMELE

Van Persie'ye Beşiktaş taraftarına dil çıkardığı için 3 maç ceza verilmesine tepki gösteren yöneticiler, "Van Persie'ye görüntülere bakılarak ceza veriliyor. Aynı PFDK, başkasının akreditasyon kartıyla tünele giren Tosic'in görüntülerini dikkate almadı" dediler.

TFF'DEKİ 15 KURULDAN SADECE 1 KİŞİ İSTİFA ETTİ

FENERBAHÇE Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun "TFF'deki tüm Fenerbahçeliler istifa etmeli" sözü sonrasında ilk istifa TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu'nda geldi. Kurul üyesi Tuna Akın, görevinden istifa etti. Akın, TFF'nin son dönemde Fenerbahçe aleyhine aldığı adaletsiz kararlar nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. Tuna Akın, TFF'deki 15 kurulda görevi bırakan tek isim oldu.

Hürriyet

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