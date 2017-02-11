11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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Meteoroloji uyardı! Kar geliyor

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor Meteoroloji uyardı! Kar geliyor Meteoroloji uyardı! Kar geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Aksaray, Sinop, Afyonkarahisar, Osmaniye, Kahramanmaraş, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Balıkesir, Kastamonu ve Konya'nın kuzey kesimleri, Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, güney kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) eseceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, iç ve doğu bölgelerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve devamında akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 4

Bursa: Çok bulutlu 6

İzmir: Çok bulutlu 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve batı kesimleri sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur, akşam saatlerinden sonra ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 5

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