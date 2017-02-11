Yalovalı genç facebook yayınında av tüfeğiyle intihar etti!

Yalova'da yaşayan Oğuzhan Kaloğlu isimli bir genç, Facebook'ta yaptığı canlı yayın sırasında av tüfeğiyle intihar etti. İşte üzücü olay sonrası ortaya çıkan şok eden detaylar!

Hayatımızın bir vazgeçilmezi haline gelen sosyal medya siteleri, maalesef bazen oldukça üzücü olaylarla şahit olunmasına neden oluyor. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru canlı yayında yaşanan intihar vakasına, maalesef bir yenisi daha eklendi.

Yalova'nın Safran köyünde yaşayan 18 yaşındaki Oğuzhan Kaloğlu isimli genç, Facebook hesabı üzerinden başlattığı canlı yayında intihar etti.

Facebook canlı yayınında av tüfeği ile intihar etti!

Sosyal medya hesabından son olarak ' Bizim aşkımız bitmiş bende sozumu tutuyorum ve bitiyorum ben sen degilim hoscakal elveda ******* KALOGLU ALLAHA emanet olun hepiniz ' paylaşımını yapan Kaloğlu'nun hesabına erişim, Facebook tarafından engellendi.

Silah sesinin sonrasında odaya koşan anne ve baba tarafından hastaneye kaldırılan Kaloğlu'nun, hayatını kaybettiği öğrenildi.