11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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TSK:245 DEAŞ hedefi imha edildi

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TSK, Hava ve karadan yapılan atışlarla 245 terör hedefinin imha edildiğini, 43 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK:245 DEAŞ hedefi imha edildi
TSK:245 DEAŞ hedefi imha edildi TSK:245 DEAŞ hedefi imha edildi TSK:245 DEAŞ hedefi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın 172'nci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 245 hedef ateş altına alındı, 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Harekatın 172'nci gününde muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından kara ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle planlı harekata devam edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla 179 DEAŞ hedefine atış yapılarak teröristlerin barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından 66 DEAŞ hedefine yönelik hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 55 bina, ikişer karargah binası ve toplanma noktası, birer karakol binası, mühimmat deposu ve telsiz istasyonu imha edildi.

Topçu atışları, hava harekatı ve çatışmalarda 43 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

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