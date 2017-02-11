11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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TSK'dan yeni talimat! 3 gün içinde bitirin

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Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 171, Bab kuşatmasının 64. gününde Mehmetçik ve muhalif unsurlar DEAŞ'ın elindeki stratejik ilçenin merkezine girdi.
TSK'dan yeni talimat! 3 gün içinde bitirin
TSK'dan yeni talimat! 3 gün içinde bitirin TSK'dan yeni talimat! 3 gün içinde bitirin TSK'dan yeni talimat! 3 gün içinde bitirin

Mehmetçik ve ÖSO birlikleri, Bab kuşatmasının 64. günü stratejik ilçede hakimiyeti sağladı. 3 koldan ilerleyen timler birkaç saatte Bab’ın yarısını teröristlerden temizledi. Operasyonda 40’tan fazla DEAŞ’lı etkisiz hale getirildi. Bölgeye takviyeler sürüyor.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 171, Bab kuşatmasının 64. gününde Mehmetçik ve muhalif unsurlar DEAŞ'ın elindeki stratejik ilçenin merkezine girdi. Tüm engellemeler ve çok yönlü provokasyonlara rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Bab'ın yarısını teröristlerden temizlemeyi başardı. Birlikler, uzun bir süredir ilçeye hakim Şeyh Akil Tepesi ile el-Bab Hastanesi bölgesine yoğunlaşmıştı. Terör örgütü DEAŞ ise burayı yeraltı tünellerine döşediği mayınlar ve patlayıcı araçlarla savunuyordu. Şeyh Akil'deki tahkimatını artıran DEAŞ'ın hazırlıklarına karşı Mehmetçik, Bab'a giriş planını değiştirdi.

3 KOLDAN TAARRUZ SONUÇ VERDİ

Dün sabah saatlerinde güneyden taktik hücumlar başladı. Aynı zamanda batı ve doğu yönünde ikiye ayrılan gruplar da saldırıya geçti. Doğuda Feylak el Şam bünyesinde 8 ÖSO tugayı ve batıda Türkmen Sultan Murat Tugayı öncülüğünde oluşturulan 7 ÖSO birliği şok saldırı dalgasıyla 3 saatte şehrin yüzde 50'sini ele geçirdi. Operasyonlarda 40'tan terörist öldürülürken, kalan DEAŞ'lıların güneydeki Tadif bölgesine çekildiği belirtiliyor. Karadan ve havadan yapılan atışlar sonucu ise 165 hedef vuruldu, 23 terörist de öldürüldü.

TSK'DAN TALİMAT! 3 GÜN İÇİNDE BİTİRİN

Bab cephesinden alınan bilgilere göre, önceki gün 5 şehit 13 yaralı verilen saldırılar sonrası bölgedeki komutanlar, DEAŞ'a son darbeyi indirmek için ÖSO yetkilileriyle biraraya geldi. 3 gün içerisinde Bab'ın örgütten temizlenmesi kararı alınan toplantıda şehitlerin kanının yerde kalmaması için ilçenin alınmasından başka çare olmadığı vurgulandı. Dile getirilen temel noktalardan biri de PYD ve Esed rejimine bağlı birliklerin Bab'a 3 kilometreye kadar yaklaşmalarının tehlike arz ettiği oldu. Dabık sonrası TSK ve ÖSO birliklerinin yöneldiği Bab, Halep'in en büyük ilçesi olma özelliğiyle birlikte Suriye PKK'sı PYD'nin Münbiç-Afrin bağlantısını kurma stratejisi açısından da köprü vazifesi görüyor. ÖSO grup komutanları Bab sonrası durmayacaklarını, Münbiç'i PYD'den temizleyeceklerini söyledi.

SABOTAJ HER YERDE

2 ayı geçen Bab operasyonunda TSK ve ÖSO mevzileri sayısız sabotaja maruz kaldı. Fırat Kalkanı'nın Bab cephesi en fazla şehit verilen bölge oldu. Rakka operasyonunu bahane eden ABD ve müttefikleri, Suriye PKK'sı PYD'ye silah-lojistik desteğini artırırken, örgüt Bab'a 6 kilometreye kadar yaklaştı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mehmetçiğe hava desteği de vermedi. DEAŞ ise Musul, Tel Afer, Humus, Rakka ve Deyr-ez Zor'dan yüzlerce militanını ve onlarca konvoyluk cephaneliği takviye güç olarak bölgeye sevk etti. Bab'da sivilleri de kalkan olarak kullanan DEAŞ'lı teröristler, TSK ve ÖSO'nun kente girmemesi için PYD ve Esed'le de işbirliğine gitti. Bu kapsamda PYD ve Suriye ordusunun Bab yönünde ilerleyişinin önünü DEAŞ açtı. Rejim, 17 yerleşim birimini DEAŞ'tan savaşsız ele geçirdi. Esed rejimi, DEAŞ'a 2 farklı noktadan cephane, silah ve tank sevkiyatı gerçekleştirdi. Terör örgütü aldığı destekle tüm bölgeyi mayın tarlasına çevirdi. Yeraltında yüzlerce metrelik dev tüneller açarak ani saldırılar düzenleyen DEAŞ, son 2 ayda 40'dan fazla canlı bomba eylemi gerçekleştirdi. Önceki gün TSK'ya ait zırhlı araç da Guzz köyünde Esed füzelerinin hedefi oldu.

F-16'LAR MEHMETÇİK'İ SELAMLADI

Dün El Bab semalarındaki jetlerimiz alçak uçuşla sahadaki Mehmetçiklerimizi selamladı. Askeri tabirle 'kanatlama' olarak adlandırılan selamlama askerlerimize büyük moral oldu.

Yenişafak

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