11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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2 DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı

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Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan DEAŞ üyelerinin Avrupa'da kanlı eylem planladıkları belirlendi.
2 DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı
2 DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı 2 DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı 2 DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı

Adana'da tutuklanan Danimarka ve İsveç vatandaşı 2 DEAŞ üyesinin, sahte kimlikle Türkiye'ye girip kanlı eylem yapmak için Avrupa'ya gitmeye hazırlandıkları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube (TEM) ekiplerine, iki şüpheli olduğu yönünde ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler Seyhan ilçesinde şahısların bulunduğu yere operasyon yaptı. Operasyonda yabancı uyruklu iki kişiyi gözaltına aldı.

"DEAŞ'LILAR ÇÖZÜLDÜ"

Gözaltına alınan zanlıların üzerinden sahte mülteci kimliği çıktı. Ancak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen ve uzman sorgucu polisler tarafından sorgulanan zanlıların Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Mahamad Laban (45) ve Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tofik Saleh (38) olduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada ayrıca zanlıların 2014 yılında Suriye'ye geçerek DEAŞ'a katıldıkları da belirlendi.

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"İKİ KIZINI DA DEAŞ'A GÖTÜRDÜ"

Polis 10 gün boyunca yaptığı sorgulamada detaylı bilgilere ulaştı. Zanlılardan Saleh'in 2014 yılında eşi Fatime El Rudeyni ile iki kızını alarak Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmeye çalıştığını, bu sırada eşinin vazgeçerek İsveç'e döndüğünü, Saleh'in iki kızıyla Suriye'ye geçtiğini belirledi. Ayrıca Rudeyni'nin, İsveç'e dönünce eşinin kızlarını kaçırıp DEAŞ'a götürdüğü yönünde suç duyurusunda bulunduğunu de belirledi.

"3 YIL EĞİTİM ALDILAR"

Polis ayrıca yaptığı araştırmada iki zanlının 3 yıl boyunca Suriye'de silah ve bomba eğitimi aldığını belirledi. Ancak zanlılar bunu kabul etmeyerek Avrupa'dan Suriye'ye Müslümanlara para, giyecek ve gıda yardımı yaptıklarını ileri sürdü. Polis, yaptığı çalışmada zanlıların üzerinden çıkan dijital malzemelerden zanlıların silahlı fotoğraflarına ulaştı.

"AVRUPA'YI KANA BULAYACAKLARDI"

Uzman polislerin yaptığı sorguda, zanlıların son 3 ay boyunca silah ve bomba eğitimine ağırlık verdiğini Avrupa'da büyük ve kanlı eylem yapmak için eğitildikleri, Türkiye'ye de bu nedenle sahte mülteci kimliğiyle girip Avrupa'ya geçmeye hazırlandıkları saptandı.

Zanlılar dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Ajanslar

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