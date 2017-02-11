Lice'de tam 1 ton 211 kilo esrar ele geçirildi!

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı Kabakaya Köyü içerisinden geçen dere yatağına gizlenmiş, 60 torba halinde toplam 1 ton 211 kilo toz esrar ele geçirildi.

Terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucu maddelerini ele geçirmek için Lice İlçesi'ne bağlı Kabakaya Köyü'ne düzenlenen operasyonda, dere içerisine gizlenmiş 60 torbada toplam 1 ton 211 kilo toz esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi.



Diyarbakır Valiliği'nce yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; elde edilen istihbari çalışmalar neticesinde Lice ilçesi Kabakaya Köyü dağlık ve ormanlık alanında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan imal edilmiş uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla, operasyonel faaliyet icra edilmiştir.





TAM 1 TON 211 KİLO



Lice Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı'nca; Lice İlçesi Kabakaya Köyü içerisinde bulunan dere yatağına gizlenmiş vaziyette 60 torba içerisinde toplam 1 ton 211 kilo toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile uyuşturucu maddeye el konulmuş olup, olay ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."