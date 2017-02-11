Japon liderle görüşen Trump'tan şok hareket!

ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Beyaz Saray'daki ortak basın toplantısı sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Abe basın toplantısında Japonca konuşurken Trump'ın kulaklığının takılı olmadığı ve Japon liderin açıklamalarının bir bölümünün tercümesini dinlemediği ortaya çıktı.

Buna rağmen Abe'nin konuşmasını dikkatlice dinliyormuş gibi görünen ve Japon Başbakan'ın sözlerine onay verircesine sık sık kafasını sallayan Trump, basın toplantısının ilerleyen dakikalarında kulaklık kullanmaya başladı.

Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Huckabee Sanders, Trump'ın basın toplantısı sırasında kulaklık takıp takmadığına dair soruya, "O anlarda kullandığını sanmıyorum. Ama Abe'nin konuşma metnini gördü ve basın toplantısından önce detaylı bir görüşme yaptılar" diye yanıt verdi.

ELİNİ BIRAKMADI

İki liderin Beyaz Saray'daki görüşme öncesinde tokalaştığı anın görüntüleri de sosyal medyada ilgi çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Trump ve Abe'nin el sıkışma süresinin uzunluğu konusunda espri yaparken; bazıları da ABD liderinin birkaç kez Japon Başbakan'ın kolunu çekmesinin ilginç bir görüntü oluşturduğunu belirtti.

Tokalaşma sonunda Abe'nin gözlerini devirerek başka tarafa bakması ise bir diğer espri malzemesi oldu.