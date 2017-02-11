11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:30Güneş 07:57Öğle 13:25İkindi 16:13Akşam 18:41Yatsı 20:01
    • 18°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 87.473 -1.53
  • Altın: 146,799 0.65
  • Dolar: 3,6888 0.18
  • Euro: 3,9268 0.07

Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı

»
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Terör örgütlerini tek bir çatı altında toplayan HBDH; referandumdan "hayır" çıkması için direniş çağrısı yaptı.
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı

Kanlı terör örgütleri; PKK, TKP/ML, THKP-C/MLSPB, MKP, TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, YRK, Devrimci Karargah ve MLKP, birleşerek HBDH terör örgütünü kurmuştu.

TERÖRİSTLERİN İSTEĞİ: HAYIR OYU KULLANIN

Terör örgütlerinin yeni koalisyonu HBDH, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek referandumdaki oy tercihini açıkladı. Terörist başı Duran Kalkan'ın önderliğinde kurulan terör koalisyonu, referandumda seçmenlerin "hayır" oyu kullanması gerektiğini istedi.

Kandil'den yapılan açıklamada "Referandumda hayır demeye ve faşizme karşı direnmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

CHP KİMİNLE BERABERSİN?

16 Nisan'da yapılacak referandumda AK Parti ve MHP, "Evet" oyları için çalışacak. CHP ve PKK'nın siyasi kanadı HDP ise "hayır" için çalışmalar yapacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da PKK'nın finans ayağına operasyonİstanbul'da PKK'nın finans ayağına operasyonİstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde, Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon başlatıldı.
El Bab'la ilgili bomba iddia! Kaza değil tuzakEl Bab'la ilgili bomba iddia! Kaza değil tuzakGüvenlik Uzmanı Mete Yarar, El Bab’da Rus uçaklarının TSK'nın tank karargahını vurmasına dair çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladıTerör koalisyonu referandum kararını açıkladıTerör örgütlerini tek bir çatı altında toplayan HBDH; referandumdan "hayır" çıkması için direniş çağrısı yaptı.
YSK'dan Referandum kararı! İşte resmi tarihYSK'dan Referandum kararı! İşte resmi tarihYüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandum tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lice'de tam 1 ton 211 kilo esrar ele geçirildi!Lice'de tam 1 ton 211 kilo esrar ele geçirildi!Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı Kabakaya Köyü içerisinden geçen dere yatağına gizlenmiş, 60 torba halinde toplam 1 ton 211 kilo toz esrar ele geçirildi.
TSK'dan yeni talimat! 3 gün içinde bitirinTSK'dan yeni talimat! 3 gün içinde bitirinFırat Kalkanı Harekâtı'nın 171, Bab kuşatmasının 64. gününde Mehmetçik ve muhalif unsurlar DEAŞ'ın elindeki stratejik ilçenin merkezine girdi.
  • 2 DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı11 Şubat 2017 Cumartesi 11:42
  • TSK:245 DEAŞ hedefi imha edildi11 Şubat 2017 Cumartesi 11:36
  • ‘Cansu’ya kıydığı silah için 10 cep telefonu çaldı!' iddiası11 Şubat 2017 Cumartesi 11:08
  • Beyni yanmış FETÖ’cü teröristbaşı Gülen’i anlatıyor11 Şubat 2017 Cumartesi 10:59
  • Yalovalı genç facebook yayınında av tüfeğiyle intihar etti!11 Şubat 2017 Cumartesi 10:25
  • Meteoroloji uyardı! Kar geliyor11 Şubat 2017 Cumartesi 10:19
  • El Bab'da korkunç şüphe! Ruslar biliyordu11 Şubat 2017 Cumartesi 10:06
  • Mehmetçik kar üzerinde namaz kıldı11 Şubat 2017 Cumartesi 09:55
  • Cinsel istismar sanığını kız ile samimi fotoğrafları kurtarmadı11 Şubat 2017 Cumartesi 09:43
  • Ceyhun Çelikten'in sesinden Ak Parti'nin referandum şarkısı: Tabii ki Evet11 Şubat 2017 Cumartesi 09:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri