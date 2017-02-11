El Bab'la ilgili bomba iddia! Kaza değil tuzak

Güvenlik Uzmanı ve Mete Yarar, bugün Karar gazetesinde El Bab'da Türk askerlerinin bulunduğu bir binanın Rus uçakları tarafından vurulması olayına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

TÜRK ASKERİNİN BULUNDUĞU YERİ DEAŞ HEDEFİ OLARAK VERDİLER

Yarar, olayda tuzak ihtimalinin de güçlü olduğunu belirterek şu yorumu yaptı:

“Aldığım bilgilere göre Rusya manipüle edildi. Esed ve İran güçleri arasında bir klik Rusya ile Türkiye arasında ipleri koparma amacında. Türk askerlerinin bulunduğu noktaların DEAŞ hedefi gibi Rusya’ya sunulmuş olması yüksek ihtimal” dedi.

KOORDİNATLARI BİLİNÇLİ OLARAK YANLIŞ VERDİ

Türk askerlerinin El Bab’ın güneybatısındaki en uç noktada vurulduğuna dikkat çeken Yarar “TSK koordinat verirken bir hat belirtiyor ve askerlerin bu hattın kuzeyinde, güneyinde, doğusunda veya batısında bulundukları gibi yönler bildiriyor. Nokta koordinat verilmiyor. Ancak İran ve Esed yanlıları arasındaki bir klik Rus pilotları manipüle etti veya bilinçli olarak koordinatları yanlış verdi. TSK’nın dinlemesine takılan kliğin telsiz konuşmaları Rusya’yı manipüle ettiğini gösteriyor.”

KASITLI BİR TUZAK!

Rus uçağının vurduğu yerin, DEAŞ bölgesine 5 kilometre mesafede olduğunu ifade eden Yarar, bölge kaynaklarının bu mesafede hata yapılmasının çok güç olduğunu belirttiklerini, kasıtlı bir tuzak kurma veya yanlış yönlendirmenin yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

TANKLARI GÜNDÜZ KULLANAMIYORUZ!

Yarar, bugün katıldığı bir programda ise TSK'ya ait tankların El Bab'da sadece geceleri kullanılabildiğini söyledi. Yarar, bunun sebebinin ise 'DEAŞ'ın elindeki gelişmiş tanksavar silahlarıyla ateş etmesi' olduğunu söyledi.