Ülker harekete geçti! 2017'de 5 bin kişiye iş...

Yıldız Holding, 2017 yılında Şok ile birlikte 5.000 kişiye daha istihdam sağlayacak

Türkiye’nin en hızlı büyüyen organize perakende kanalı Şok Market’in 4.130’uncu mağazası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in katılımıyla açıldı.

İstanbul Esenyurt’taki mağazanın açılışında konuşan Bakan Müezzinoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın desteği ile yeni bir istihdam seferberliği başlattık. İş arıyorum diyen kim varsa bize gelsin vergisini biz ödeyeceğiz; iş verene de diyoruz ki alın terinin karşılığını nakit olarak siz verin” dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de, “Bu yıl holding olarak Türkiye’ye 800 milyon liralık yatırım yapıp 5.000 kişiye daha iş imkanı sağlayacağız. Böylece Türkiye’deki istihdamımızı yüzde 10’un üzerinde artırmış olacağız. Bizim 200 binden fazla müşterimiz var. Müşterilerimizin ayaklarına giderek hizmetimizi götürüyoruz. Bu da büyük bir istihdam gerektiriyor. Çalışanlarımızın 3 te 1’i Ankara’nın doğusunda. Rekabet güzel bir şey bizim yaptığımız ürünler yapmadığımız ürünler halkımızın teveccüh ettiği tüm ürünler mağazalarımızda var.” dedi.

2016’nın hızlı tüketim ürünleri kategorisinde en hızlı büyüyen perakendecisi olan Şok Market, son mağaza açılışını Esenyurt’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdi. Açılışta Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, Perakende Grubu Başkanı Mustafa Yaşar Serdengeçti, ŞOK Market Yönetim Kurulu Üyeleri ile ŞOK CEO’su Uğur Demirel de hazır bulundu.

Esenyurt'taki Şok Marketin açılışına katılan Bakan Müezzinoğlu, "Esenyurt'ta böyle dinamik bir yapının kuruluşuna vesile oldukları için teşekkür ediyorum. 15 gün önce konuştuğumuzda açılış tarihini belirleyemedik, bu arada 130 tane mağaza açılmış. Dolayısıyla bizim AK Parti dinamiklerine benziyor. Artık toplu açılış için bizi davet etmeniz gerekiyor. Gerçekten bu ülkeye inanan, güvenen bütün yatırımcı, girişimci, hangi alanda olursa olsun siyasette de ülkesine ve milletine güvenen hiç bir siyasetçi bu ülkede kaybetmemiştir.

Zor bir 2016 yılı geçirdik. 2016 yılının zorluklarını bu büyük millet dışında hiç bir millet kaldıramazdı. Bu anlamda yatırımcımız ve girişimcimizin 2016 yılında zorlukları, sıkıntıları oldu ama onların yanında her türlü desteği veren dünya ile rekabette dinamiklerine katkı sağlayan bir hükümet bir yönetim anlayışı ile inanıyorum ki 2017'yi 2016'nın da sıkıntılarını telafi edecek şekilde başarı ile götüreceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın destekleriyle çalışma hayatında yeni bir milli seferberlik başlattık. Bir buçuk milyon iş arıyorum, çalışmak istiyorum diyen kim varsa onlara destek olmak 1 yıl süresince devlete ait ister sigorta primi, ister sağlık sigortası primi, ister işsizlik fonu, ister diğer vergileri vatandaşımız adına, çalışmak isteyen adına biz üstleniyoruz ve çalıştıracak olan işverene de diyoruz ki alın terinin karşılığını siz nakit olarak verin diğer yükten biz sizi kurtaralım. İş arayanımız da bu anlamda bir iş sahibi olsun, evine helal rızık götürsün. İş arıyorum diyen kim varsa gelsin bizi bulsun. Biz de Murat Bey'e göndeririz, Ali Bey'e göndeririz.", dedi.

BİR MİLYON KİŞİNİN SORUMLULUĞUNU TAŞIYORUZ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de yaptığı değerlendirmede, genç istihdamının önemine dikkat çekti. Ülker, şunları söyledi:

* Yıldız Holding Ailesi olarak bugün itibariyle 56 bin kişiye ulaştık. Çalışanlarımızın 40 binini Türkiye’de istihdam ediyoruz. Hammadde aldığımız 50 binin üzerinde çiftçimizi, distribütörlerimizi, plasiyerlerimizi ve hizmet aldığımız üçüncü parti şirketleri de dikkate alırsak, holding olarak 1 milyona yakın kişinin sorumluluğunu taşıyoruz.

Genç nüfusun çalışması, üretmesi gerek. Biz iş insanlarına düşen görev de onlara bu fırsatı sağlamak. Perakende sektörü işsizliğin önlenmesinde önemli bir görev üstleniyor. Bu yıl holding olarak Türkiye’ye 800 milyon liralık yatırım yapıp 5.000 kişiye daha iş imkanı sağlayacağız. Böylece istihdam seferberliğinde üzerimize düşen görevi yerine getirip Türkiye’deki istihdamımızı yüzde 10’un üzerinde artırmış olacağız.

Ülkemizin gençlerinin potansiyeline inanıyoruz. Bu bakış açısıyla, global üst yönetici ihtiyacımız için ilk tercihimiz Türkiye’deki arkadaşlarımız olacak. Türkiye çok dinamik bir ülke ve arkadaşlarımız pek çok konuda global rakipleriyle yarışacak ve hatta onları aşacak azme sahip.

Şok marketler kısa sürede bu hale geldi. Her gün üç mağaza açıyoruz. Bunu Çin’de açtığımız mağazalarla mukayese edecek olursak onlardan ancak haftada bir tane açıyoruz. Yani Çin’in büyüklüğü ile mukayese edecek olursa daha yapacak çok işimiz var. Yıldız Holding’in 80 tane fabrikası var. Bunun 60’a yakını Türkiye’dedir. Bizim 200 binden fazla müşterimiz var. Müşterilerimizin ayaklarına giderek hizmetimizi götürmeye çalışıyoruz. Bu da büyük bir istihdam gerektiriyor. Çalışanlarımızın 3 te 1 Ankara’nın doğusunda. Neden bu marketleri açıyoruz, çok basit. Bu kadar yıldır devam eden Şok Market son dört senede 4 katı büyüdü. Bugün ülkemizde başka marketler de var; topladığınız zaman 10 binlerce market yapıyor; ancak yüzbinlerin içinde devede kulak geliyor. Rekabet güzel bir şey bizim yaptığımız ürünler yapmadığımız ürünler halkımızın teveccüh ettiği tüm ürünler mağazalarımızda var.

Mağaza sayısı ve istihdamı dört yılda dörde katladık

Şok mağazalarında çalışanların yaş ortalamasının 27 olduğuna işaret eden CEO Uğur Demirel, ise şunları söyledi:

Şok Market, 2011 yılında Yıldız Holding bünyesine katıldığında 1.200 mağaza ve 4.500 çalışanı vardı. 2016 yılını ise 4.000 mağaza ve 17.000 çalışanla kapattık. Yani dört yılda dört katı bir büyüme yakaladık. 2017 yılında da her gün 3 mağaza açarak 4 bin kişiye daha iş olanağı sağlamayı hedefliyoruz. Şimdiden 130 mağazamızı hizmete açtık, bu da 500 gence daha iş imkanı sağlamak demek.

Mağazalarımızı baştan sona yeniliyoruz. Bu yıl yenilenen 1.600 mağaza ve yeni açtığımız 1.000 mağaza ile birlikte mağazalarımızın üçte ikisini değiştirmiş olduk. Yeni konsepte bağlı olarak, mağazalarımıza giren ziyaretçi sayısı 2016’da ciddi artış gösterdi.

Ekonomi dışına çıkan markalara can suyu oluyoruz

Şok Market’in önemli bir özelliği de farklı sebeplerle ekonomi dışına çıkmış markaları satın alıp yeniden ekonomiye kazandırmak. Piyale, Mintax, Evin, Mis, Amigo, bunlardan bazıları. Hepsi tüketici tarafından çok sevilen ve taltif edilen markalar. Marka bilinirlikleri çok yüksek. Biz bu markaları satın aldığımızda çoğu üretimini durdurmuş veya pazardaki konumlarını kaybetmişti. Şok’la onları yeniden hayata döndürdük. Üretim yapmalarını sağladık. Türkiye’nin değerlerine sahip çıkmak bizim önemli bir misyonumuz. Biz bunu kendimize bir vazife olarak görüyoruz.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel ve vatandaşlar kurdeyi keserek, mağazada dolaştı.

Bakan Müezzinoğlu, mağaza açılışı sonrası vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.