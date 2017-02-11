Atatürk Havalimanı kapatılacak mı? Açıklama geldi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanının akıbetine ilişkin yaptığı açıklama yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, DHMİ’nin Florya'daki sosyal tesislerinde geleneksel olarak gerçekleştirilen yıllık değerlendirme toplantısında, Atatürk Havalimanımuhabirleriyle bir araya geldi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanının akıbetine ilişkin yaptığı açıklamada “Bütün büyük metropollerde olduğu gibi İstanbul'da da yeni havalimanının mutlaka bir yedek meydanı olması lazım. Burada genel havacılık, müstakil kargo, uçuş eğitim merkezleri, bakım onarım merkezleriyle ilgili bir bölüm kalacak” dedi.