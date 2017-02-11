11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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Ak Parti'den referandum çıkışı! HDP'lilerin yarısı..

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Anayasa referandumunda HDP tabanının yarıdan fazlasının ‘Evet’ diyeceğini vurgulayan Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, ‘Yeni sistem Kürt meselesinde rüzgâr estirir’ dedi.
Ak Parti'den referandum çıkışı! HDP'lilerin yarısı..
Ak Parti'den referandum çıkışı! HDP'lilerin yarısı.. Ak Parti'den referandum çıkışı! HDP'lilerin yarısı.. Ak Parti'den referandum çıkışı! HDP'lilerin yarısı..

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Kürt oylarının referandumda belirleyici olacağını belirtirken, HDP tabanının yarısından fazlasının “Evet” diyeceğini  belirtti.

Miroğlu, "Önemli oranda olur. 5 milyona yakın son durumda HDP’nin oyu var. Bu oyların öneli bir kısmının, yarısından fazlasının evet oyu olarak sandığa yansıyacağı kanaatindeyim. Kürt vatandaşlarımız değişime kapalı bir kitle oluşturmuyorlar. Tarihi değişim dönemlerinde, Kurtuluş savaşımız dahil hep olumlu ve destekleyici bir tavrın içinde oldu Kürt halkı." dedi.

"HDP SEÇMENİ ERDOĞAN'A GÜVENİYOR"

Milliyet'ten Önder Yılmaz'a konuşan Miroğlu, " HDP ve PKK cephesinden gelen saldırılara rağmen, HDP’ye oy veren kitlenin içinde bile ‘bu meseleler nasıl çözülebilir’ sorusuna cevap konusunda yüzde 65 oyla hâlâ Recep Tayyip Erdoğan önde duruyor. Yüzde 25 civarında, ‘Demirtaş bu meseleyi çözer’ deniyordu. 60’lı 70’li yıllardaki inkâr sürecinden bugüne gelindiğinde izlenen politikaların boşa çıkması, sancılı dönemlerin yaşanmasına rağmen ilk defa bir lidere karşı o lideri siyasi manada desteklemeyen insanların bile güven duyması söz konusu." dedi.

"KÜRTLER MHP'DEN RAHATSIZ DEĞİL"

Ak Parti’nin MHP ile ortak hareket etmesinden Kürtlerin rahatsız olmayacağını dile getiren Miroğlu " Rahatsızlık yaratacağı kanaatinde değilim. 7 Haziran seçiminden sonra koalisyon tartışılırken, HDP’nin vekilleri Ak Parti ile değil, MHP ile koalisyona evet diyebileceklerini söylüyorlardı. Sırrı Süreyya Önder açıkça telafuz etmişti. Demek ki, Kürt seçmenin MHP’den rahatsızlık duyduğu yolundaki malûmatlar sanal. Kürtler’in, bilhassa Mersin ve İzmir gibi etnik fay hatlarının keskin seyrettiği kışkırtma olabilecek yerlerde MHP ile medeni ilişkiler içinde olunduğu açıktır. Bu sosyolojik gerçekliğin oluşmasında, Bahçeli’nin oynadığı rol takdire şayandır. Biz burada sistem değişikliği yapıyoruz. Kürt vatanseverliği ile Türk ve hadi açıkça söyleyelim MHP’li vatandaşlarımızın vatanseverliği arasında artık bir fark yok. Hele 15 Temmuz’dan sonra hiç yok. Kavramların yeniden tanımlanmaya ihtiyacı var, vatanseverlik ve milliyetçilik bu kavramların başında geliyor. "

Milliyet

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