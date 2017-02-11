11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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Fitch, Trump'ın politikalarını değerlendirdi

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Dünyanın bir numaralı kredi değerlendirme ajansı Fitch Ratings, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik politikalarını ve o politakalardan etkilenebilecek ülkeleri açıkladı.
Fitch, Trump'ın politikalarını değerlendirdi
Fitch, Trump'ın politikalarını değerlendirdi Fitch, Trump'ın politikalarını değerlendirdi Fitch, Trump'ın politikalarını değerlendirdi

Dünyanın bir numaralı kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings, Başkan Donald Trump'ın uyguladığı negatif etkili ekonomik politikalar için alarm veriyor.

Cuma günkü raporda Fitch, Trump'ın ekonomik politikalarının keza  korumacı ticaret politikaları konusundaki tutkusu, yalnızca egemen tahvilleri değil genel ekonomik koşulları da birlikte getirdi.

Fitch'den yapılan açıklamaya göre, Trump yönetiminin uluslararası ekonomik koşullar ve küresel egemen kredi için bir risk oluşturduğunu belirtti. ABD politikalarının,  uluslararası iletişim kanalları ve ilişkilerinin bir kenara bırakılması ve ABD'nin potansiyel küresel etkileri ile beklenmeyen ani değişimlerle azaldığını açıkladı

Fitch, Trump'ın bazı politikalarının ekonomik büyüme için olumlu ve pozitif olacağını ama göç hakkındaki konuşmalarının onu aşağı çekeceğini açıkladı. 

Fitch, ABD yönetiminin "hızlıca değişebilir" politikasını da not etti. Zaten, Trump ve Avustralya arasında uzun zamandır gerginlik raporları vardı. Fitch'e göre, mevcut denge daha az iyi huylu bir sonuca işaret ediyor. ABD yönetimi, Trans-Pasifik ortaklığını terk etti. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı bekleyen görüşmeyi doğruladı. Trump, yurtdışında yatırım yapan ABD şirketlerini azarladı ve sorunlu mali durum açısından tehdit etti. Bazı ülkeleri döviz kurlarını manipüle etmekle ve ABD'nin dezavantajı haline getirmekle suçladı.

Fitch, "Trump yönetimi altında en fazla risk taşıyan ülkelerin, önceki yönetimlerde ABD ile yakın bir ekonomik ilişkiye sahip olan ancak mevcut mali dengesizlikleri olan ve buna ek olarak, ABD'de göç edenler veya mallarını ABD'ye gönderen çok sayıda göçmen olan ülkelerdir" dedi.

İŞTE O 14 ÜLKE

Almanya, Kanada, Japonya, Çin, Meksika, Hollanda, İngiltere, Honduras, Nikaragua, Guatemala, El Salvador, Brezilya ve Doğu Asya ve Orta Avrupa olmak üzere Trump politikalarından olumsuz etkilenebilecek ülkeler ve bölgeler listesinde yayınlandı. 

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