11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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Seçim yaklaştıkça Merkel'in mülteci kararı değişti

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Almanya Başbakanı Angela Merkel mülteci olma başvuruları reddedilen göçmenleri daha hızlı bir şekilde sınır dışı etmeyi planlıyor.
Seçim yaklaştıkça Merkel'in mülteci kararı değişti
Seçim yaklaştıkça Merkel'in mülteci kararı değişti Seçim yaklaştıkça Merkel'in mülteci kararı değişti Seçim yaklaştıkça Merkel'in mülteci kararı değişti

Almanya'da Başbakan Merkel ile eyalet başbakanları arasında düzenlenen toplantıda, iltica başvuruları reddedilenlerin daha hızlı ve sistemli sınır dışı edilmeleri konusunda uzlaşma sağlandığı bildirildi.

SERT BİR U DÖNÜŞÜ YAPTI

Varılan bu anlaşma, Merkel'in açık kapı politikasından sert bir u dönüş yaptığı yorumlarına neden oldu. Bu karar yıl sonuna kadar başvuru yapacak 450 bin mülteciyi etkilemesi bekleniyor.

Geçen yıl 55 bin kişi para alarak Almanya'yı terk ederken 26 bin mülteci de sınır dışı edilmişti.

TEPKİLERE RAĞMEN SINIRLARI KAPATMAMIŞTI

Merkel, Avrupa Birliği (AB) üye ülke hükümetlerinin büyük bölümünün ve Almanya’da halkın çoğunluğunun karşı çıkmasına karşın, mültecilere sınırları kapatmamıştı.

"BUNU YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Merkel aldığı kararı, “Bunun gerekli olduğuna ve yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Çünkü yasal olarak tanınan ve insani olarak korunma hakkına sahip olanlara yardım edebilme ve yeteneklerini destekleme olanağına sahip olmak istiyoruz” sözleriyle açıklamıştı.

DÖNMEYİ KABUL EDENLERE DAHA FAZLA PARA VERİLECEK

Federal hükümet yeniden entegrasyon ve geri gönderme programları çerçevesinde bu yıl 90 milyon euro harcama yapmayı planlıyor. Kararlarını hızlı bir şekilde verip geri dönenlere ise daha fazla para ödenecek.

ESAS HEDEFİ SEÇİMLER

Sığınmacılarla ilgili Merkel’in çıkışı tam da Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde Alman Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) adayı olarak açıklanan Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz’un kamuoyu araştırmalarında yükselişe geçmesinin ardından geldi.

 

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