Hüda Kaya sözlerinin çarpıtıldığını söylüyor

Kaya HDP/PKK'ya yakın ajansın servis ettiği, "Hüda Kaya 'Evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir dedi" haberi hakkında açıklama yaptı.

Şanlıurfa’da referandum çalışması kapsamında halkla buluşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Evet" demenin İslam'a da ters düştüğünü savunarak "İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir" demişti.

"BAĞLAMINDAN KOPARILDI"

Hüda Kaya tepkiler üzerine açıklama yaptı. "İçeriğinden bağlamından koparılarak "Evet demek Allah’ı inkar etmektir" gibi son derece absürt ve doğru olmayan bir başlıkla paylaşılmaya devam edilmektedir" diyen Kaya, "35 yıldan fazladır Kur’ani çalışma ve araştırmanın içinde olan bir insan olarak böylesine sığ bir ifadenin yakışıksızlığının elbette farkındayım" ifadelerini kullandı.

HDP/PKK AJANSI SERVİS ETMİŞTİ

Hüda Kaya'nın sözleri HDP/PKK'ya yakın haber ajansı tarafından servis edilmişti.

VİDEO PAYLAŞTI: "BU KONUŞMAMIN ARKASINDAYIM"

Hüda Kaya ayrıca, "Neden 'HAYIR' dememiz gerektiğinin en net ifadesini bu videonun tamamında görebilirsiniz. Bu konuşmamın da arkasındayım" dedi.