Erdoğan, referandum öncesi yeni sistemi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu'nda konuştu.

"Biz burada sistem mücadelesi veriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

İŞLERİ GÜÇLERİ ERDOĞAN, ERDOĞAN BAKİ DEĞİL FANİ YA..

"Sisteme karşı çıkanların özellikle güvensizliği cumhurbaşkanlığı seçilecek kimseye değil, millete karşıdır. Bu gerçeği ifade edemediklerinden olsa gerek şahıslar üzerinden ürettikleri yalanla kafa bulandırmaya çalışıyorlar. İşleri güçleri Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan fani ya... Benim 16 Nisan'a çıkacağımın garantisi var mı?

MİLLET NE DERSE, ALLAH NE DERSE O OLACAK

Biz burada sistem mücadelesi veriyoruz. Erdoğan'dan sonra ne olacak diye uğraşıyoruz. Millet ne derse o olacak, Allah ne derse o olacak"