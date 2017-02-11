Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Özgecan Aslan" mesajı

2 yıl önce bindiği minibüste vahşice katledilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün ikinci yılında anılıyor. Özgecan Aslan ile ilgili bir anma mesajı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden attığı tweette "Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden #ÖzgecanAslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin, çok taze. Biricik kızımız Özgecan'ı bu vesileyle rahmetle yad ediyor, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda kadına şiddete de dikkat çekerek "Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu bizlere anlattı. Özgecan ve kaybettiğimiz tüm canların hatırasını yaşatmak, kadına yönelik şiddete her zaman güçlü bir şekilde DUR demekle mümkündür." mesajını yayınladı.