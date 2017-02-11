11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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Bakan Arslan onayladı! Temeli atılıyor

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Bakan Arslan onayladı! Temeli atılıyor
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkaler 1915 Köprüsü ihalesini onayladığını ve temelinin 18 Mart'ta atılacağını söyledi.
Bakan Arslan onayladı! Temeli atılıyor Bakan Arslan onayladı! Temeli atılıyor Bakan Arslan onayladı! Temeli atılıyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihalesine ilişkin "Dün itibarıyla 4 grubunda dosyalarının yeterli olduğunu herhangi bir eksikliklerinin olmadığını tespit ettiler ve böylece 16 yıl 2 ay 12 günle en düşük süreyi veren Türk Kore ortak girişimi, Kore firması Daelim ve SK ile Türkiye'den Yapı Merkezi ve Limak'tan oluşan de ortak girişim grubunun teklifi ihaleyi kazanmış oldu. Ben dün akşam itibarıyla ihaleyi onayladım ve sözleşmeye davet ediyoruz. Görevli şirket böylece sözleşmeyi imzaladıktan sonra 18 Mart'ta temelini atacağız. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kars Harakani Havalimanına gelen Bakan Arslan'ı, Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Serdar Güngör, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, bazı il protokolü ile vatandaşlar karşıladı.

Arslan, Kars Valiliğini ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kars'a geldiklerini belirtti.

Referandum veya halkoylaması sürecinin önemli olduğunu ifade eden Arslan, "İnşallah huzur ve bereket ile ülkemiz, ülkemizin hedefleri açısından en doğru kararı elbetteki işin sahibi, iradenin sahibi halk verecektir. Biz de halkın verdiği karara saygılı olacağız, baş göz üstüne diyeceğiz, sahada herkes kendi penceresinden bu konuyu anlatacak, halkımızda ona göre kararını verecek." dedi.

Arslan, huzurlu bir seçim olması temennisinde bulunarak, şunları söyledi:

"Önemli olan huzurla, kutuplaşma sağlamadan, insanımızın içine ikilik sokmadan bu seçim sürecini ülkemizin her yerinde olduğu gibi Kars'ta da ilçelerinde de huzur, kardeşlik içerisinde devam etmesi. Bu konuda elbette ki gerek sizler gerek diğer emniyet güçlerimiz dahil olmak üzere bu işin sorumlusu olan mülki idaredeki arkadaşlarımız görevlerini yapacaklardır. Ama bize de Karslılar olarak düşen bu konuda huzurlu bir seçim olması adına sizlere ve kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaktır. Bu konuda ben teşekkür ediyorum. Geçmişte olduğu gibi eminim ki ülkemizin her yerinde özellikle Kars'ta huzur içerisinde bir halk oylaması yapılacak. Halkın iradesine saygımızı göstermiş olacağız."

 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihale süreci

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesine de değinen Arslan, projenin Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünya'daki ekonomik konjonktürü ve bulunan ortamı düşündüğünüzde bu ortamda 10 milyarın üzerinde bir bedele sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihale sürecinde gerçekten umduğumuzun üzerinde bir ilgi ile yabancı 8, Türk 7 firma olmak üzere, 15 firmanın oluşturduğu 4 ortak girişim grubu tekliflerini verdiler. Çokta iddialı teklifler çıktı, aynı zamanda dünyanın çok önemli 13 finans kuruluşu 'biz projenin finansını sağlayacağız, memnuniyetle diye iyi niyet mektuplarını verdiler', bu özellikle ülkemizin şuan ki sürecinde ekonomik olarak ülkemizi sıkıntıya sokmak isteyenlere bence çok güzel bir dersti."

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