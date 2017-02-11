11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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PKK sivil aracı vurmuştu! 5 ay sonra acı haber

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Tunceli’de 5 aydan bu yana kayıp olan 2 vatandaşın PKK’lı teröristler tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
PKK sivil aracı vurmuştu! 5 ay sonra acı haber
PKK sivil aracı vurmuştu! 5 ay sonra acı haber PKK sivil aracı vurmuştu! 5 ay sonra acı haber PKK sivil aracı vurmuştu! 5 ay sonra acı haber

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, geçen yıl terör örgütü mensuplarınca yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda, kaybolan 2 vatandaşın da öldüğü bildirildi.

VALİLİK AÇIKLADI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hozat kırsalında 9 Eylül 2016'da terör örgütü mensuplarınca yola döşenen yüksek miktarda el yapımı patlayıcı düzeneğinin sivil bir aracın geçişi sırasında infilak ettirildiği anımsatıldı.

Patlama sonrası parçalanan araçta, orman kesim işiyle uğraşan 3 özel müteşebbisin yer aldığı kaydedilen açıklamada, ilk incelemelerde bu kişilerden birinin olay yerinde öldüğünün tespit edildiği belirtildi.

DNA TESTİNDEN ÇIKTI

Saldırının ardından kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar yapıldığı ifade edilen açıklamada, araçtaki DNA örneklerinin araştırılması sonucu kayıp özel müteşebbislerin de aynı saldırıda öldüğünün anlaşıldığı bildirildi.

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