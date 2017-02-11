11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
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MHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladı

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MHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladı
MHP lideri Bahçeli'nin başkanlığında yapılan genel merkez yönetim organları ve vekillerinin katıldığı toplantıda referandum konuşulacak..
MHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladı MHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladı MHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladı

MHP, rutin olarak düzenlendiği 'Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Müşterek Toplantısı'nı bu kez Konya'da gerçekleştiriyor. Bugün bir otelde başlayan ve yarın sona erecek toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

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OKTAY VURAL EVET TOPLANTISINDA

Hayır oyu kullanacak olanların katılmadığı toplantıya, bir süredir Bahçeli'yle arası açık olan ve muhaliflerin safında olduğu iddia edilen Oktay Vural'ın da katılması, MHP yönetimiyle Oktay Vural arasındaki gerginliğin sona erdiğini ve Vural'ın da EVET cephesinde yer aldığını gösterdi.

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"KONYALININ GÖZÜNDE GERÇEK KAHRAMAN DEVLET BAHÇELİ'DİR"

Toplantı öncesi selamlama konuşması yapan MHP Konya Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, toplantıyla ev sahipliği yapmanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Konya’da genel Başkan Devlet Bahçeli ile görüşmek isteyenlerin sözünü de aktaran Kalaycı, ''Konya’da genel başkanımızla görüşmek isteyenlerin bir sözünü aktarmak istiyorum. Diyorlar ki Konyalının gözünde gerçek kahraman Devlet Bahçeli’dir'' diye konuştu.

"TOPLANTIMIZ ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN KUTLU SONUÇLAR GETİRİR İNŞALLAH"

Milliyetçi hareketin Türklüğün bekası olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları söyledi: ''Milyonlarca Türkiye sevdalısı üç hilalin gerçek hissedarıdır. Milliyetçi Hareket Türklüğün bekası, devletin devamlılığı ve milletin varlığı konusunda tarifsiz şekilde sürdürdüğü onurlu duruşunu her şartta muhafaza etmektedir, edecektir. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu dönemde Konya’da geçekleştirmekte olduğumuz bu toplantımızın ülkemiz milletimiz ve partimiz için kutlu sonuçlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum"

BAHÇELİ KÜRSÜYE ÇIKTI, TOPLANTI BAŞLADI

Yapılan selamlama konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli kürsüye çıkarken, toplantı basına kapalı olarak başladı. Bahçeli’nin yarın basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

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